GTA 6 : La version physique du jeu ne comprendra pas de disque, mais un code de téléchargement

Pas de disque pour GTA 6

Rockstar vient de donner quelques détails sur les précommandes de GTA 6, qui ouvriront ce soir à minuit, heure locale. Ce qui nous intéresse également, c’est ce que le studio a précisé dans les petites lignes ici. On y lit que l’édition physique du jeu contiendra un code de téléchargement, afin de pouvoir prétélécharger GTA 6 dès le 12 novembre. Cela veut dire que l’édition physique de GTA 6 ne comportera pas de disque :

« Les joueurs ayant précommandé la version numérique de Grand Theft Auto VI pourront lancer le préchargement dès le 12 novembre, afin de pouvoir y jouer dès sa sortie le 19 novembre. La version physique de Grand Theft Auto VI, qui inclut un code de téléchargement dans la boîte, sera disponible à partir du 12 novembre pour permettre le préchargement. […] Aucun disque ne sera inclus dans la boîte. »

Une nouvelle qui fera sans doute parler, étant donné que GTA 6 est pensé comme le plus gros jeu vidéo de ces dernières années. Sans dire que cela créera forcément un précédent (il n’est pas le premier à la faire après tout), cela pose tout de même de nombreuses questions sur l’avenir du format du physique. Au-delà des questions de préservation, Rockstar semble ici préparer le terrain pour tuer le marché de l’occasion autour de GTA 6. On pourra se dire que c’est un système comme un autre d’empêcher les fuites. On peut aussi parier sur le fait que le jeu est si massif qu’il ne tenait pas sur un seul Blu-ray. Mais cela fera tout de même des millions de mécontents.

Allez-vous tout de même acheter la version physique de GTA 6 en sachant cela ? Pour rappel, le jeu est toujours prévu pour le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.