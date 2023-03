Redfall : Microsoft réfute les allégations indiquant qu’une version PS5 a été annulée suite au rachat de Bethesda

La semaine dernière, Redfall, le FPS solo et coopératif d’Arkane Austin, avait donné de ses nouvelles par la voix de Harvey Smith, son directeur créatif. Dans une interview accordée à nos confrères d’IGN France, celui-ci avait notamment affirmé qu’une version PlayStation 5 du jeu était bien en développement à un moment donné avant qu’elle ne soit finalement annulée suite au rachat de Bethesda par Microsoft.

Outre le fait que cette déclaration n’a pas surpris grand monde, elle a tout de même rajouté un peu d’huile sur le feu au contexte tendu entourant la validation de l’acquisition d’Activision-Blizzard par le mastodonte américain.

Au vue de la situation et afin de continuer de montrer patte blanche auprès des organismes de régulation, la firme de Redmond a donc pris la parole dans le seul but d’indiquer que, contrairement à ce que laissait penser les propos de Harvey Smith, elle n’a « retiré aucun jeu de la PlayStation. » Une manière de sous-entendre qu’aucune version PS5 de Redfall n’était prévue depuis le début.

Une version PS5 n’a jamais été au programme ? Vraiment ?

C’est dans une déclaration faite à Eurogamer qu’un porte-parole de Microsoft a affirmé ceci : « Nous n’avons retiré aucun jeu de la PlayStation. En fait, nous avons étendu notre catalogue de jeux à la PlayStation de Sony depuis notre acquisition de ZeniMax et les deux premiers jeux que nous avons livrés étaient des exclusivités PlayStation 5 (Deathloop et Ghostwire Tokyo). Nous avons fait la même chose avec Minecraft en étendant la portée de cette franchise. »

Il a également ajouté que « tous les jeux qui étaient disponibles sur PlayStation lorsque nous avons acquis ZeniMax en mars 2021 le sont toujours et nous avons continué à faire des mises à jour de contenu sur PlayStation et PC. Nous avons toujours dit que les décisions futures de distribuer ou non les jeux ZeniMax sur d’autres consoles seront prises au cas par cas. » Reste maintenant à savoir ce cela parviendra à convaincre les plus sceptiques.

En attendant, rappelons que Redfall sortira uniquement sur PC et Xbox Series X|S le 2 mai prochain.