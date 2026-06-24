GTA 6 : Les précommandes du jeu ouvriront à minuit heure locale, toujours pas d’informations sur le prix

Le compte à rebours commence

On s’attendait à ce que Rockstar nous reparle de GTA 6 aujourd’hui pour préciser quelques détails. On espérait que cela coïncide avec la sortie d’une nouvelle bande-annonce pour le jeu, mais à l’heure où l’on écrit ces lignes, ce n’est pas encore le cas. Le studio a préféré donner quelques détails sur le processus de précommande du jeu. Comme celle de l’ouverture des précommandes de GTA 6.

Et à ce sujet, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Plutôt que de donner un horaire fixe partout dans le monde, Rockstar a opté pour une autre solution. Ainsi, les précommandes de GTA 6 seront ouvertes dès ce jeudi 25 juin à minuit, heure locale.

Cela veut donc dire que, selon l’endroit où vous êtes, vous ne précommanderez pas GTA 6 à la même heure que les autres. Nos amis australiens seront par exemple parmi les premiers à avoir ce privilège, tandis que l’Europe aura droit à cela avant les Américains. Une drôle de manière de faire qui est peut-être liée à l’organisation de chaque revendeur local. Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez réserver GTA 6 au plus tôt, rendez-vous donc ce soir à minuit. De toute façon, il fait bien trop chaud pour dormir, alors autant assister à cela en direct.