GTA 6 : Les précommandes du jeu ouvriront à minuit heure locale, toujours pas d’informations sur le prix

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D’accord, vous êtes peut-être déjà autant épuisés que nous d’entendre parler de GTA 6, et les choses ne vont pas s’arranger. Nous aussi, on aimerait éviter d’en faire 142 articles par jour, mais c’est malheureusement le jeu auquel on va devoir se frotter dans les mois à venir (soyez indulgents !), et cela commence dès aujourd’hui. Rockstar avait prévenu qu’il ouvrirait les précommandes de son jeu dès ce 25 juin, restait encore à savoir à quelle heure. On a désormais la réponse.

GTA 6

Le compte à rebours commence

On s’attendait à ce que Rockstar nous reparle de GTA 6 aujourd’hui pour préciser quelques détails. On espérait que cela coïncide avec la sortie d’une nouvelle bande-annonce pour le jeu, mais à l’heure où l’on écrit ces lignes, ce n’est pas encore le cas. Le studio a préféré donner quelques détails sur le processus de précommande du jeu. Comme celle de l’ouverture des précommandes de GTA 6.

Et à ce sujet, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Plutôt que de donner un horaire fixe partout dans le monde, Rockstar a opté pour une autre solution. Ainsi, les précommandes de GTA 6 seront ouvertes dès ce jeudi 25 juin à minuit, heure locale.

Cela veut donc dire que, selon l’endroit où vous êtes, vous ne précommanderez pas GTA 6 à la même heure que les autres. Nos amis australiens seront par exemple parmi les premiers à avoir ce privilège, tandis que l’Europe aura droit à cela avant les Américains. Une drôle de manière de faire qui est peut-être liée à l’organisation de chaque revendeur local. Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez réserver GTA 6 au plus tôt, rendez-vous donc ce soir à minuit. De toute façon, il fait bien trop chaud pour dormir, alors autant assister à cela en direct.

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