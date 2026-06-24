GTA 6 : Rockstar semble confirmer un lancement uniquement centré sur la campagne solo

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Alors que l’attente autour de Grand Theft Auto VI est aussi forte que la canicule vécu actuellement, Rockstar Games a enfin donné des nouvelles du monde ouvert grâce à l’ouverture des précommandes du jeu. Un détail a cependant retenu l’attention de la communauté. En effet, le studio ne mentionne à aucun moment un mode en ligne dans sa communication officielle. Un signe qui laisse présager que la campagne solo sera uniquement jouable au lancement.

GTA 6

Pas de GTA Online au lancement

Dans son communiqué de presse officiel, Rockstar décrit GTA 6 comme ceci : « Grand Theft Auto VI, l’opus de la série le plus imposant et le plus immersif à ce jour, propose une expérience solo disponible dès le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S ». Une formulation assez intrigante puisqu’elle ne fait aucune référence à un équivalent de GTA Online.

Plus surprenant encore, l’édition Ultime du jeu inclura plusieurs bonus numériques comme des véhicules exclusifs, des armes supplémentaires, des tenues inédites et divers objets cosmétiques. Rockstar précise que ces contenus concernent uniquement la campagne solo, un choix inhabituel pour une licence dont le succès repose en grande partie sur son expérience multijoueur.

Si cette absence peut surprendre, elle s’inscrit en réalité dans la stratégie habituelle de Rockstar. L’histoire de l’éditeur montre que ses modes multijoueur arrivent souvent après la sortie du jeu principal. A titre d’exemple, le multijoueur de GTA V était disponible deux semaines après son lancement officiel. Pour Red Dead Redemption 2, il a même fallu attendre plusieurs mois avant de pouvoir profiter du Online.

Gta 6 ultime images 23 1

Gta 6 ultime images 23

GTA VI semble ainsi emprunter la même voie, même si l’on peut se poser la question du temps que cela prendra. L’autre grande interrogation est ce que va devenir le GTA Online actuel. Selon plusieurs hypothèses, on pourrait assister à une évolution directe de GTA Online vers GTA 6 ou nouveau service indépendant qui serait une sorte de « GTA Online 2 ». On peut aussi imaginer une coexistence calculée entre le GTA Online actuel et la future expérience en ligne de GTA 6.

Aucune de ces possibilités n’a été officiellement confirmée, mais les enjeux sont énormes pour Take-Two Interactive qui engrange, encore aujourd’hui, des millions de dollars par mois grâce au service. De plus, il faut garder en tête que Rockstar n’a toujours pas montrer de séquences de gameplay (complètes en tout cas). On imagine donc qu’un trailer se concentrera sur le online dans les mois à venir.

En bref, pour ceux qui espéraient faire des petites sessions de GTA RP aux alentours de la sortie, sachez que tout semble indiquer que GTA 6 se concentrera d’abord sur son aventure solo lors de sa sortie le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
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Date de sortie : 19/11/2026

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