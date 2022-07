Accueil » Actualités » Ravenswatch annoncé, un rogue-like coopératif par les créateurs de Curse of the Dead Gods

Passtech Games, le studio derrière Curse of The Dead Gods, annonce aujourd’hui un autre rogue-like chez Nacon avec Ravenwatch. Cependant, nous pouvons nous attendre cette fois-ci à une dimension coopérative pour en profiter à plusieurs.

Cette fois, vous n’êtes pas seul

Ravenswatch se présente comme un jeu d’action roguelike en vue isométrique où des créatures cauchemardesques envahissent les contes et légendes. Il sera possible de jouer en coopération jusqu’à 4 joueurs en incarnant des héros issus de ses célèbres contes et légendes. La direction artistique du titre semble assez similaire à celle de leur précédent jeu, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Au niveau des combats, on remarque tout de même une montée de l’intensité.

Le titre pourra tout de même se jouer en solo, et comme bon nombre de modèle du genre, le but sera de recommencer encore et encore afin d’en comprendre les rouages et obtenir les meilleures combinaisons possibles en matière d’équipements et de compétences. Le trailer nous montre quelques images de gameplay afin d’avoir un aperçu des différentes capacités de nos héros.

Ravenswatch sera disponible en accès anticipé dès 2023 sur PC. Nous n’avons pas de date sortie pour la version définitive mais on sait qu’il est prévu sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC (via Steam et Epic Games Store).