Un nouveau jeu Ratchet & Clank vient d’être annoncé… en free-to-play sur mobiles
On ne va pas vous cacher que c’était aussi ici les montagnes russes en voyant l’annonce d’un nouveau jeu Ratchet & Clank. Mais puisque Sony sort tout juste d’un State of Play, il était facile de vite deviner l’arnaque et comprendre que l’on est loin d’un épisode traditionnel. Ratchet & Clank: Ranger Rumble n’est en effet par un jeu d’action et de plateforme standard comme Insomniac Games a l’habitude de proposer. D’ailleurs, Insomniac Games n’est pas même pas aux commandes ici, puisqu’il s’agit d’un jeu mobile loin de son champ de compétences.
Pas l’épisode que tout le monde attendait
Sony veut définitivement accélérer sa présence dans le monde du marché mobile, et pour cela, il teste certaines choses avec Ratchet & Clank: Ranger Rumble. Un épisode atypique pour la saga étant donné qu’il s’agit d’un free-to-play mobile qui prend la forme d’un arena shooter multijoueur. Oui, ce n’est pas vraiment ce à quoi on pense en premier lieu en évoquant le nom de Ratchet & Clank, mais c’est la direction prise par le studio Oh BiBi, plus connu pour BEAST: Bio Exo Arena Suit Team.
Ici, les personnages emblématiques de la saga viendront s’affronter dans une arène remplie d’équipements à obtenir, avec des armes loufoques aux divers effest pour terrasser vos ennemis. On retrouvera donc l’arsenal typique de la série, mais aussi la mobilité des personnages, avec quelques arènes pour le moins étonnantes (dont une façon Rocket League.
Sony n’a pas encore communiqué de date de sortie pour Ratchet & Clank: Ranger Rumble, mais un site officiel a déjà ouvert ses portes, tandis que les préinscriptions sont ouvertes. Le titre sortira sur les mobiles iOS et Android.
