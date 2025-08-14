Ratatan est maintenant prêt à donner le la, son accès anticipé débutera le mois prochain

Seulement deux mois de retard pour le roguelike musical

La démo de Ratatan a beau avoir été un succès en attirant plus de 200 000 personnes, les retours ont été plus mitigés. Prévu initialement pour le mois de juillet, l’accès anticipé du jeu avait été repoussé en conséquence afin de permettre au studio de retravailler certains détails, comme la structure de roguelike du jeu et le rythme global de l’expérience, en plus d’un tutoriel et d’une interface peu compréhensibles. Corriger le tir a donc demandé pas mal de semaines de travail supplémentaires, mais Ratatan peut désormais se lancer plus sereinement :

« Ce délai nous a donné un peu plus de temps pour peaufiner le jeu afin de vous le proposer dans les meilleures conditions. Nous savons que l’attente est un peu plus longue, mais nous travaillons dur ces derniers jours pour que cela en vaille la peine ! »

On apprend aujourd’hui que le jeu entamera son accès anticipé sur Steam le 19 septembre prochain (au Japon, mais sans doute le 18 à 17 heures pour nous). Les versions PlayStation, Xbox et Switch sont toujours dans les tuyaux, mais il faudra attendre la version complète de Ratatan pour en profiter.