Crisol: Theater of Idols, l’un des nombreux jeux sous la bannière Blumhouse Games, annonce sa sortie cette année sur PC et consoles via un trailer

Whispers in the Fog : Le jeu d’horreur nous laisse dans une énorme purée de pois dans cette vidéo d’annonce

Ratatan : Après l’annonce de son early access et d’une démo, le roguelike rythmique du créateur de Patapon montre à nouveau du gameplay

Constance, un superbe metroidvania 2D aux graphismes fait main, sortira le 24 novembre sur PC puis en 2026 sur consoles

Future Games Show : Le résumé complet des 35 annonces (The Expanse, Echoes of the End, Fading Echo…)

No Straight Roads 2 : La suite du jeu d’action musical est annoncée sur PC et consoles

Eriksholm: The Stolen Dream, le jeu d’infiltration centré sur la narration, débarquera le 15 juillet sur PC, PS5 et Xbox Series

Hela, le ravissant jeu des créateurs d’Unravel, nous montre pour la première fois son gameplay en multijoueur

Reach : Le nouveau titre VR de nDreams s’annonce dans une première vidéo qui dépote

The Explorator : Le FPS coloré et orignal sort aujourd’hui en accès anticipé sur PC

LUTO se trouve enfin une date de sortie pour nous enfermer dans l’horreur

The Dark Pictures: Directive 8020 présente son système de rembobinage pour pardonner vos mauvais choix

Herdling : Nouveau trailer, avec une démo disponible maintenant sur Steam

Deathground : les dinosaures lanceront la traque cet automne sur PC

Call of the Elder Gods, suite surnaturelle de Call of the Sea, dévoilé pour une sortie prévue prochainement sur PC et consoles

Fading Echo annoncé, un jeu d’action aventure prometteur qui combine mouvement, combat et énigmes

Echoes of the End revient nous montrer du gameplay quatre ans après son annonce et sortira cette année sur PC, PS5 et Xbox Series

Sleep Awake : Le jeu d’horreur psychologique va vous traumatiser avec son premier trailer

The Expanse: Osiris Reborn dévoilé au Future Games Show, un action-RPG de science-fiction dans l’univers de la série télévisée

Wholesome Direct 2025 : 15 jeux adorables, mignons et relaxants qu’il faut retenir (et essayer)

Last Flag, un jeu de capture de drapeau en 5 contre 5 annoncé par Night Street Games, un studio fondé par deux membres d’Imagine Dragons

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 présente toutes ses nouveautés en vidéo

Dosa Divas: One Last Meal est le nouveau RPG original du studio derrière Thirsty Suitors