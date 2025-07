Patapon 1+2 Replay : Une compilation vraiment nécessaire ?

Et pourtant, la série est une nouvelle fois de retour, bien qu’elle franchisse les barrières de chez Sony pour venir également s’installer sur la console portable de Nintendo et sur PC. Est-ce que pour autant cette nouvelle version était vraiment nécessaire ? Pas vraiment…

Qu’est-ce que Patapon ?

Il convient tout de même de faire une présentation de ce qu’est la série Patapon pour ceux qui la découvriraient seulement aujourd’hui. Dans Patapon, on incarne le Tout-Puissant. À l’aide d’un tambour, que l’on utilise avec la touche rond (sur PlayStation) il est nécessaire de frapper en rythme pour former une combinaison de quatre notes. En progressant dans l’aventure, on obtient trois nouveaux tambours, chacun associé à une autre touche, qui vont permettre de réaliser plusieurs suites de notes associées à des actions particulières.

Le but va être de commander une petite troupe de Patapons grâce à ces combinaisons. Par exemple, la combinaison Pata Pata Pata Pon (soit les touches rond, rond, rond et carré) permet de faire avancer sa troupe. Le gameplay est finalement très simple à comprendre et se prend rapidement en main. Pas besoin non plus d’apprendre les combinaisons par cœur puisqu’il est possible d’afficher une aide-mémo pour les consulter à tout instant.

D’un point de vue scénaristique, notre rôle consiste à guider notre troupe vers l’Earthend tout en veillant à la faire chasser pour se procurer nourriture et ressources afin de faire croitre notre armée. Le chemin est semé d’embuches et il faudra se défaire de terribles monstres et des ennemis de toujours des Patapons, les Zigotons.

Le titre embarque également une petite touche stratégique en permettant de constituer son armée avant chaque sortie en la composant avec différents types d’unités. Chaque sorte d’unité possède ses propres avantages et faiblesses à prendre en compte selon le danger à affronter. Il n’est cependant pas possible de disposer d’une vaste armée dès le départ, et il faudra dépenser ses ressources intelligemment pour obtenir de nouvelles unités adaptées aux besoins du moment. De l’équipement (casque ou arme) est par ailleurs récupérable en terrassant ses adversaires, équipement que l’on pourra ensuite utiliser sur les membres de notre armée.

Patapon 2 reprend peu ou prou le même système de jeu en ajoutant de nouveaux ennemis : les Karmens. Ce deuxième opus apporte avec lui un arbre de talent permettant de développer ses différents soldats et un équipement encore plus varié que le premier épisode. Le gameplay reste cependant totalement identique jusqu’aux combinaisons de notes sur les tambours.

Une compilation dispensable et datée

Vous trouverez peut-être ce titre un peu dur, néanmoins il représente assez bien notre sentiment après plusieurs heures de jeu.

Reprenons notre constat fait en 2017 lors de notre test de Patapon Remastered et ajoutons-y huit autres années. Cette nouvelle compilation n’apporte aucune nouveauté par rapport aux versions sorties sur PlayStation 4 (en dehors d’options d’accessibilités), elles-mêmes n’apportant qu’un confort visuel face aux sorties originales.

L’expérience proposée ici reste donc quasiment identique à celle proposée il y a de ça presque vingt ans, et de notre côté celle-ci n’est plus adaptée au marché actuel. La série Patapon est finalement très vite répétitive à cause de son gameplay original, mais peu varié. Quelques nouvelles mécaniques, unités ou tout autre contenu n’aurait pas été de refus, mais un élément nous a vraiment fâchés : l’absence de sauvegarde automatique ! En 2025, il est inconcevable de voir un jeu ne pas proposer de sauvegarder automatique, nul doute que les nouveaux joueurs risquent d’avoir de mauvaises surprises et de perdre facilement quelques heures de jeu.

Alors à qui s’adresse réellement cette nouvelle collection Patapon 1+2 Replay ? Aux nostalgiques d’une part qui retrouveront peut-être le plaisir de leur jeunesse et, grâce à l’ouverture de la licence sur d’autres marchés, à de nouveaux joueurs d’autre part. Néanmoins, difficile de vous conseiller de vous jeter sur ce titre, même avec son « petit » prix de 30 €. On aurait préféré voir une suite plus ambitieuse, à l’image de Ratatan qui arrive très bientôt et qui s’annonce comme le futur successeur de la licence.