Fortnite et Fall guys annoncent Crown Jam, un mode de jeu temporaire mélangeant basketball et course d’obstacles

Un mode de jeu (vraiment) temporaire puisqu’il ne sera disponible que 17 petits jours, du 23 janvier au 9 février prochain. Rendez-vous dans le menu d’accueil de Fortnite pour trouver ce nouveau jeu d’arcade en 3 contre 3 qui fait très (très) légèrement penser à un mix entre Fall Guys et Rocket League, deux productions rachetées par Epic Games il y a un bout de temps maintenant.

Fortnite x Fall Guys x Rocket League

Dans ce nouveau mode de jeu de type arcade, vous allez devoir vous affronter en deux équipes de trois joueurs et joueuses, dans le but de marquer le maximum de paniers. À travers un terrain chaotique et face à des avantages détenus par vos adversaires (comme des trampolines ou la possibilité de grossir largement), vous allez pouvoir dunker en direction du panier adverse pour remporter des matchs qui semblent assez dynamiques. Une sorte de mélange de football (Rocket League), de basketball et de course d’obstacles (Fall Guys).

Au lancement d’une nouvelle partie, vous allez intégrer, durant la file d’attente, l’un des six clubs Crown Jam, à savoir les Windy Wood Howlers, les Plunderdome Pirates, les Falhalla Longboats, les Fairycorn Stampede, les Dunktown Dinos et les Bean City Birds. L’une des particularités de ce mode de jeu réside dans la physique réelle des Haricots de Fall Guys, qui disposeront donc de modes de déplacement et de sauts modifiés par rapport à ce que l’on connaît habituellement, notamment dans les îles de Fortnite.

À noter la présence de récompenses dédiées à ce mode, et qui pourront être utilisées dans votre casier pour les autres expériences. Ainsi, une option « Classé » vous permettra de gagner des une piste musicale Fallait jouer au ballon et l’accessoire de dos Ballon couronne. De plus, terminez cinq matchs pour débloquer l’accessoire de dos Haricot en peluche bleu. Et pour célébrer le lancement du mode, le costume Slam Dunk sera disponible gratuitement dans la boutique Fall Guys.

On vous rappelle que vous pouvez retrouver nos guides pour Fortnite, incluant toutes les quêtes disponibles pour la saison en cours. De nouvelles quêtes arrivent d’ailleurs dès demain dans la suite du Chapitre Sept Saison 1.