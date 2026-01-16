Quelques jours avant son lancement, The Seven Deadly Sins: Origin est reporté et ne sortira qu’en mars

Si vous trouviez le calendrier de début d’année un peu trop chargé côté gacha, vous allez être soulagé d’apprendre que l’un des prochains poids lourds du genre va prendre un peu plus son temps. The Seven Deadly Sins: Origin, qui propose une histoire inédite dans l’univers du manga du même nom, devait initialement sortir à la fin de ce mois de janvier, mais Netmarble a finalement décidé de repousser sa sortie afin de mieux prendre en compte les différents retours obtenus sur la dernière bêta.

Jaquette de The Seven Deadly Sins: Origin
The Seven Deadly Sins: Origin
pc
ps5
ios
android

Date de sortie : 28/01/2026

