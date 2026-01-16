Quelques jours avant son lancement, The Seven Deadly Sins: Origin est reporté et ne sortira qu’en mars

Une bêta qui a tout changé

Il faudra donc attendre encore un peu avant de retrouver Meliodas et compagnie. Normalement prévu pour le 28 janvier, The Seven Deadly Sins: Origin n’arrivera pas à l’heure convenue et sortira plutôt dans le courant du mois de mars. Netmarble n’a pas encore donné de nouvelle date précise, signe qu’il n’est pas encore tout à fait certain de son calendrier à venir.

La raison derrière ce report est le besoin de mieux analyser les résultats de la bêta fermée qui a eu lieu en novembre, et qui a permis de mettre en lumière certains problèmes à corriger avant le lancement, notamment sur l’interface utilisateur, le système de combats et les contrôles :

« Suite à l’analyse de vos commentaires, nous avons examiné attentivement les moments, lors des combats et de l’exploration, où vous avez hésité ou ressenti une gêne répétée, ainsi que les cas où les commandes n’ont pas répondu comme prévu. En nous basant sur les points de convergence entre vos commentaires et nos observations en jeu, nous avons mené une analyse interne […] Si certains aspects pouvaient être corrigés assez rapidement, nous avons conclu que beaucoup d’autres nécessiteraient bien plus que de simples ajustements. Ils ont exigé un réexamen plus approfondi de la structure globale du jeu et des améliorations au niveau du système. »

Un report qui fera sans dout eud bien au jeu, tant on sait à quel point ce type d’expérience ne doit pas louper son lancement sous peine de voir sa future communauté ne jamais revenir.

The Seven Deadly Sins: Origin sera disponible sur PC via Steam, PlayStation 5, iOS et Android.