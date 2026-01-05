Calendrier des sorties jeux vidéo janvier 2026

L’année 2025 est déjà derrière nous, et cette nouvelle année s’annonce tout aussi riche, si ce n’est encore plus folle. Une année que l’on partagera bien évidemment avec vous, notre rédaction étant prête pour couvrir ces (trop) nombreuses sorties. Janvier est habituellement une période un peu plus calme, mais il y aura tout de même de quoi se faire plaisir : voici toutes les sorties jeux vidéo de janvier 2026 sur PC et consoles.

Les sorties à retenir en janvier 2026

La nouvelle année ne déroge pas à la règle, on vous propose d’abord une vidéo sélection qui revient sur les titres à ne pas manquer. Et pour cette rentrée, on pense naturellement à plusieurs free-to-play, comme le prochain Arknights ou le jeu Seven Deadly Sins. Les amateurs et amatrices de jeux multijoueur profiteront d’une nouvelle entrée, Highguard, et la France sera bien représentée avec Cairn, nouvelle production de The Game Bakers et MIO: Memories in Orbit, metroidvania prometteur. Nintendo sera quant à lui assuré de faire des ventes avec le portage Switch 2 du dernier Animal Crossing.

Les jeux de janvier 2026

Voici l’ensemble des jeux à venir tout au long du mois, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo de janvier 2026 sur notre page dédiée, actualisée régulièrement.

5 janvier

6 janvier

7 janvier

8 janvier

9 janvier

10 janvier

12 janvier

13 janvier

14 janvier

15 janvier

16 janvier

20 janvier

21 janvier

LORT (PC, accès anticipé)

22 janvier

23 janvier

26 janvier

Highguard (PC, PS5, Xbox Series)

27 janvier

28 janvier

29 janvier

30 janvier

Acheter au meilleur prix vos jeux physiques de janvier