Calendrier des sorties jeux vidéo janvier 2026
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Julien Blary
Quelles sont les prochaines sorties jeux de janvier 2026 ? Quels sont les titres qui vont arriver sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2 et Nintendo Switch ? Voici le calendrier des sorties JV de janvier, avec Highguard, MIO, des free-to-play comme Seven Deadly Sins et tellement d’autres.
L’année 2025 est déjà derrière nous, et cette nouvelle année s’annonce tout aussi riche, si ce n’est encore plus folle. Une année que l’on partagera bien évidemment avec vous, notre rédaction étant prête pour couvrir ces (trop) nombreuses sorties. Janvier est habituellement une période un peu plus calme, mais il y aura tout de même de quoi se faire plaisir : voici toutes les sorties jeux vidéo de janvier 2026 sur PC et consoles.
SommaireToggle
Les sorties à retenir en janvier 2026
La nouvelle année ne déroge pas à la règle, on vous propose d’abord une vidéo sélection qui revient sur les titres à ne pas manquer. Et pour cette rentrée, on pense naturellement à plusieurs free-to-play, comme le prochain Arknights ou le jeu Seven Deadly Sins. Les amateurs et amatrices de jeux multijoueur profiteront d’une nouvelle entrée, Highguard, et la France sera bien représentée avec Cairn, nouvelle production de The Game Bakers et MIO: Memories in Orbit, metroidvania prometteur. Nintendo sera quant à lui assuré de faire des ventes avec le portage Switch 2 du dernier Animal Crossing.
Les jeux de janvier 2026
Voici l’ensemble des jeux à venir tout au long du mois, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo de janvier 2026 sur notre page dédiée, actualisée régulièrement.
5 janvier
- DuneCrawl (PC)
6 janvier
- StarRupture (PC)
7 janvier
- Fairy Tail: Dungeons (Switch)
- Heartopia (PC, iOS, Android)
8 janvier
- Cozy Caravan (PC, Switch, iOS)
- Ancient Farm (PC)
- I Am Future: Cozy Apocalypse Survival (PS5, Xbox Series, Switch)
9 janvier
- Pathologic 3 (PC)
10 janvier
- Code Violet (PS5)
12 janvier
- Big Hops (PC, PS5, Switch)
13 janvier
- Despelote (Switch)
14 janvier
- Streetdog BMX (PC)
15 janvier
- The Legend of Heroes: Trails Beyond the Beyond (PC, PS5, PS4, Switch)
- Animal Crossing: New Horizons (Switch 2)
- DeadCore: Redux (PC)
16 janvier
- Brokenlore: Unfollow (PC, PS5)
20 janvier
- MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- 2XKO (PS5, Xbox Series)
- Cooking Simulator 2 : Better Together (PC)
- Blightstone (PC, accès anticipé)
21 janvier
- LORT (PC, accès anticipé)
22 janvier
- Final Fantasy VII Remake Intergrade (Switch 2, Xbox Series)
- Dynasty Warriors: Origins (Switch 2)
- Arknights: Endfield (PC, PS5, Android, iOS)
- Cult of the Lamb: Woolhaven (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Switch)
- No Rest for the Wicked : Together Update (PC)
- Hermit and Pig (PC)
- SEGA Football Club Champions 2026 (PC, PS4, PS5, iOS, Android)
- Nova Roma (PC, accès anticipé)
23 janvier
- Banquet For Fools (PC)
- Escape from Ever After (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
26 janvier
- Highguard (PC, PS5, Xbox Series)
27 janvier
- Rightfully, Beary Arms (PC, Xbox Series)
28 janvier
- The Seven Deadly Sins: Origin (PC, PS5, iOS, Android)
- Dispatch (Switch, Switch 2)
29 janvier
- I Hate This Place (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Cairn (PC, PS5)
- City Tales: Medieval Era (PC)
30 janvier
- Code Vein II (PC, PS5, Xbox Series)
- Vampires: Bloodlord Rising (PC)
Acheter au meilleur prix vos jeux physiques de janvier
Cet article peut contenir des liens affiliés