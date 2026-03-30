Avatar Legends: The Fighting Game déchaînera les éléments dès le 2 juillet
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Rédigé par Jordan
En attendant la sortie d’un nouveau film (animé cette fois, ouf), les fans d’Avatar: Le Dernier Maître de l’Air pourront aussi s’amuser à contrôler Aang, Korra et d’autres personnages cultes dans un jeu de combat qui ne paie pas de mine, mais qui se révèle prometteur. On a aujourd’hui quelques nouvelles de cet Avatar Legends: The Fighting Game, dont la date de sortie a enfin été précisée.
Un petit prix pour le jeu de combat
La dernière bande-annonce du jeu nous permet donc de savoir plusieurs choses sur le titre, à commencer par sa date et son prix de base. Avatar Legends: The Fighting Game sera disponible dès le 2 juillet prochain sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Switch, avec une version PS4 précédemment annoncée qui n’apparaît plus ici.
Le jeu de base sera vendu au prix de 29,99 €, et on a ici un aperçu de tout ce qu’il contiendra en plus de ses 12 personnages jouables. C’est-à-dire un mode Arcade, un mode Histoire, un mode Entraînement visiblement assez poussé, un mode Galerie avec plein d’images encore jamais vues, et un mode Online encore une fois bien complet avec du crossplay et le rollback netcode.
Précommander le jeu vous donnera accès à un skin exclusif pour Appa ainsi qu’à des couleurs alternatives de costumes, et même la possibilité de voter pour choisir les futurs personnages prévus dans le premier Season Pass du jeu, qui contiendra 5 combattants supplémentaires. L’édition Deluxe du jeu à 49,99 € vous donnera accès à ce Pass ainsi qu’à un artbook numérique et à la bande-son.
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Date de sortie : 02/07/2026