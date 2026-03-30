Avatar Legends: The Fighting Game déchaînera les éléments dès le 2 juillet

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Avatar de Jordan

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En attendant la sortie d’un nouveau film (animé cette fois, ouf), les fans d’Avatar: Le Dernier Maître de l’Air pourront aussi s’amuser à contrôler Aang, Korra et d’autres personnages cultes dans un jeu de combat qui ne paie pas de mine, mais qui se révèle prometteur. On a aujourd’hui quelques nouvelles de cet Avatar Legends: The Fighting Game, dont la date de sortie a enfin été précisée.

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Avatar Legends: The Fighting Game
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Date de sortie : 02/07/2026

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