Avatar Legends: The Fighting Game déchaînera les éléments dès le 2 juillet

Un petit prix pour le jeu de combat

La dernière bande-annonce du jeu nous permet donc de savoir plusieurs choses sur le titre, à commencer par sa date et son prix de base. Avatar Legends: The Fighting Game sera disponible dès le 2 juillet prochain sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Switch, avec une version PS4 précédemment annoncée qui n’apparaît plus ici.

Le jeu de base sera vendu au prix de 29,99 €, et on a ici un aperçu de tout ce qu’il contiendra en plus de ses 12 personnages jouables. C’est-à-dire un mode Arcade, un mode Histoire, un mode Entraînement visiblement assez poussé, un mode Galerie avec plein d’images encore jamais vues, et un mode Online encore une fois bien complet avec du crossplay et le rollback netcode.

Précommander le jeu vous donnera accès à un skin exclusif pour Appa ainsi qu’à des couleurs alternatives de costumes, et même la possibilité de voter pour choisir les futurs personnages prévus dans le premier Season Pass du jeu, qui contiendra 5 combattants supplémentaires. L’édition Deluxe du jeu à 49,99 € vous donnera accès à ce Pass ainsi qu’à un artbook numérique et à la bande-son.