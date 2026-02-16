Toph rejoint le casting d’Avatar Legends: The Fighting Game, le jeu aura bientôt droit à une alpha

Les inscriptions sont ouvertes

Mais avant de savoir si vous pourrez rejoindre l’alpha ou non, on découvre que Toph fera bien partie des 12 personnages jouables au lancement. Pas de surprise ici tant le personnage est assez iconique et indispensable dans un jeu Avatar, même avec si peu de place dans le roster. On découvre ici son gameplay en vidéo avec une nouvelle arène.

Vous serez en mesure de combattre à ses côtés d’ici peu grâce à l’alpha fermée qui aura lieu du 27 février au 1er mars prochain, mais uniquement sur Steam (même si le jeu sera disponible sur consoles dans sa version complète). Pour vous inscrire et avoir une chance d’y participer, vous devez remplir dès maintenant un formulaire, qui ne sera plus actif à compter du 20 février. Faites donc vite si vous souhaitez jouer au titre en avance.