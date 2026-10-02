Quel est cet Aniimo ? – Notre guide pour la semaine du 02 octobre

L’Aniimo mystère de la semaine du 2 au 9 octobre

Le second Aniimo de cet événement à durée limitée vous demandera d’aller fouiller dans la Mer Florale, grâce aux indices délivrés par le jeu :

Elément : Eau

Sait nager

Forme des mers florales

Type : Soin

Phase nova

Pour rappel, si vous photographiez des Aniimo correspondant à cette description partielle, vous devrez lever le voile sur la silouhette de notre mystérieux invité. Mais pour vous aider, nous vous confirmons que l’Aniimo de la semaine n’est autre que Givrotus (#015), l’évolution de Filoutus, dont nous vous indiquons une des positions fétiches ci-dessous. Attention, il faut que vous trouviez une forme Nova et non une forme Lumine par exemple. Pour cela, il faut que votre météo soit ensoleillée. Commencez par vous téléporter pour le photographie à bonne distance. Félicitations vous remportez des récompenses (regardez ci-dessous pour en savoir plus) !

Quel est cet Aniimo, c’est quoi ?

L’événement à durée limitée a fait son apparition quelques temps après le lancement du jeu. Il s’agit en quelque sorte d’un jeu d’enquête vous demandant de collecter des indices pour découvrir l’identité secrète de l’Aniimo de la semaine. Il vous sera demandé de photographier l’Aniimo en question grâce à quelques indices et si possible avant que vous n’ayez dévoilé toute sa silhouette pour un maximum de récompenses bonus.

Récompenses : 100 x Cristal étincelant, 50 x Cristal de rosée, 50 x Scintille, 1 x Culbuton et 1 x Oeuf merveilleux

Vous aurez donc à loisir de photographier les Aniimo pouvant ressemblant à la description qui vous sera faite à chaque fois. Si vous pensez l’avoir correctement identifié, rendez-vous dans l’un de ses habitats, ouvrez le menu de l’événement « Quel est cet Aniimo ? » puis cliquez sur l’icône de l’appareil photo pour déclencher la reconnaissance. Prenez la photo et si c’est correctement validé par le jeu, vous débloquerez toutes les récompenses associées.

Retrouvez tous nos autres guides sur Aniimo dans notre page dédiée ci-dessous.