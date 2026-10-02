Quel est cet Aniimo ? – Notre guide pour la semaine du 02 octobre

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Dans Aniimo, l’un des événements qui reviendra périodiquement, c’est « Quel est cet Aniimo ?« , une sorte de cherche et trouve ludique qui nous permet de gagner de belles récompenses. On vous dit tout ce qu’il faut savoir et on vous donne un petit coup de pouce si besoin pour l’Aniimo du 2 au 9 octobre 2026.

Aniimo
Illustration Aniimo // Source : Pawprint

L’Aniimo mystère de la semaine du 2 au 9 octobre

Le second Aniimo de cet événement à durée limitée vous demandera d’aller fouiller dans la Mer Florale, grâce aux indices délivrés par le jeu :

  • Elément : Eau
  • Sait nager
  • Forme des mers florales
  • Type : Soin
  • Phase nova

Pour rappel, si vous photographiez des Aniimo correspondant à cette description partielle, vous devrez lever le voile sur la silouhette de notre mystérieux invité. Mais pour vous aider, nous vous confirmons que l’Aniimo de la semaine n’est autre que Givrotus (#015), l’évolution de Filoutus, dont nous vous indiquons une des positions fétiches ci-dessous. Attention, il faut que vous trouviez une forme Nova et non une forme Lumine par exemple. Pour cela, il faut que votre météo soit ensoleillée. Commencez par vous téléporter pour le photographie à bonne distance. Félicitations vous remportez des récompenses (regardez ci-dessous pour en savoir plus) !

Aniimo givrotus evenement quel est cet aniimo 2

Où trouver Givrotus pour l’événement « Quel est cet Aniimo ? » // Source : ActuGaming

Quel est cet Aniimo, c’est quoi ?

L’événement à durée limitée a fait son apparition quelques temps après le lancement du jeu. Il s’agit en quelque sorte d’un jeu d’enquête vous demandant de collecter des indices pour découvrir l’identité secrète de l’Aniimo de la semaine. Il vous sera demandé de photographier l’Aniimo en question grâce à quelques indices et si possible avant que vous n’ayez dévoilé toute sa silhouette pour un maximum de récompenses bonus.

  • Récompenses : 100 x Cristal étincelant, 50 x Cristal de rosée, 50 x Scintille, 1 x Culbuton et 1 x Oeuf merveilleux

Vous aurez donc à loisir de photographier les Aniimo pouvant ressemblant à la description qui vous sera faite à chaque fois. Si vous pensez l’avoir correctement identifié, rendez-vous dans l’un de ses habitats, ouvrez le menu de l’événement « Quel est cet Aniimo ? » puis cliquez sur l’icône de l’appareil photo pour déclencher la reconnaissance. Prenez la photo et si c’est correctement validé par le jeu, vous débloquerez toutes les récompenses associées.

Retrouvez tous nos autres guides sur Aniimo dans notre page dédiée ci-dessous.

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Aniimo
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Date de sortie : 16/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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