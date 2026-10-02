Cristocrabe Alpha, comment capturer l’un des Aniimo les plus cachés du jeu ?

Enrichir la Branche, condition obligatoire

Cristocrabe se trouve dans une grotte. Le problème, c’est que cette quête est masquée tant que vous n’enrichissez pas assez la Branche du Flux Prismana. Vous devez pour cela ramasser au moins 120 ambres lumins dans le monde ouvert (soit presque toute la capacité offerte) pour débloquer la compétence « Révélation tellurique ». Aidez-vous de le carte en jeu ou d’une carte interactive pour y arriver rapidement.

Trouver la grotte et battre Cristocrabe

Une fois ce stade atteint, rendez-vous dans la grotte située sur nos captures, à l’ouest de la Branche (ou aux coordonnées suivantes : X = -1340 : Y = 0950) puis entrez dans le chemin jusqu’alors bloqué pour apercevoir une zone un peu glacée. Au bout du chemin se trouve Cristocrabe en phase nova, un Aniimo Rupture de type Alpha. Privilégiez les Aniimo de type Feu ou Roche pour le battre.

Une fois le combat terminé, capturez Cristocrabe (nous vous conseillons d’utiliser un Cube étincelant pour faire d’une pierre deux coups) pour obtenir l’Aniimo et poursuivre votre quêtes de toutes les formes existantes dans les Plaines Venteuses.

Retrouvez tous nos autres guides sur Aniimo dans notre page dédiée ci-dessous.