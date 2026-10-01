Danse avec Lumiris : comment obtenir l’Aniimo légendaire pendant la Saison 1 ?

Départ au gré du vent

C’est le nom de l’événement central de cette première saison d’Aniimo, qui dure du 16 septembre au 10 décembre et couvre donc les deux partis de cette Saison 1. Durant cet événement, vous allez pouvoir accomplir plusieurs phases, allant de la récolte de pétales de Lumiris, la fabrication d’une Aniipod spécifique ainsi que d’autres objectifs à venir une fois ces deux premières étapes terminées. Nous vous avons préparé un guide pas à pas pour réussir toutes les étapes de cet événement majeur qui durera tout le long de cette saison de lancement.

Description officielle de l’événement : Un puissant Aniimo légendaire est né. Il attire l’énergie de veine et a formé une étrange faille d’énergie. Néanmoins, la veine connaît une poussée anormale, et l’Aniimo légendaire touché a perdu la raison. Nomade, explorez immédiatement la faille d’énergie. Avec courage et bienveillance, apaisez l’Aniimo hors de contrôle et ramenez l’équilibre.

A noter que cet événement est recommandé pour des joueurs et joueuses de niveau 20 minimum possédant des Aniimo aux capacités préférentielles de Feu, Vent et Obscurité.

Chapitre 1 : Piste des ombres des papillons

Description officielle : D’innombrables pétales mystérieux flottent à travers les Plaines venteuses. Nomade, rassemblez ces pétales éparpillés pour aider l’Institut Polaris à enquêter sur cet étrange phénomène. Terminez la quête pour récupérer votre récompense de l’Institut.

Comment procéder ? Il vous suffit de vous rendre dans les Plaines Venteuses et de participer à des activités d’exploration pour commencer à récoler les pétales de Lumiris répartis à divers endroits de la carte ou gardés par des personnes spécifiques, avec des récompenses obtenues en fonction du nombre de pétales récupérés. Notez que les Pétales non utilisés seront conservés indéfiniment.

Récompenses de récolte :

20 x Pétales de Lumiris : 50 x Scintille

40 x Pétales de Lumiris : 100 x Scintille

60 x Pétales de Lumiris : 150 x Scintille

80 x Pétales de Lumiris : 200 x Scintille

Comment obtenir les Pétales ?

On dénombre au moins une dizaine de méthodes diférentes pour obtenir les Pétales, autant vous dire que vous ne devriez pas trop galérer à les récupérer, d’autant plus que certains sont à renouvellement hebdomadaire. Plus de 110 Pétales sont d’ores et déjà récupérables si vous obtenez tous ceux décrits ci-dessous :

Avancer dans l’histoire principale du lore : 12 Pétales Terminer « Préparatifs de la cérémonie » (1) Terminer « La cérémonie qui n’a jamais commencé » (1) Terminer « Des couleurs parfumées » (1) Terminer « Le territoire des illusions dansantes » (1) Terminer « Là où les rêves se réalisent » (2) Terminer « Ancien parfum sacré » (2) Terminée « Arc-en-ciel terrestre » (2) Terminer « Vers un nouveau voyage » (2)

: 12 Pétales Terminer des Quêtes de voyage : 10 Pétales Terminer « La légende de la brume de la lumière » (1) Terminer « La légende de la Grève d’échoflux » (1) Terminer « La légende des fleurs et des épines » (1) Terminer « La légende du territoire des étoiles filantes » (1) Terminer « La légende du Croc des mille crêtes » (1) Terminer « La légende du territoire de la foudre et du tonnerre » (1) Terminer « La légende des Casquimou et des Cuiragon » (1) Terminer « La légende de la Cloche de la liberté » (1) Terminer « La légende de la Vallée de béryl » (1) Terminer « La légende du Pré-aux-frimas » (1)

: 10 Pétales Exploration du monde ouvert des Plaines Venteuses (voir notre carte) : 8 Pétales

: 8 Pétales Battre des Aniimo Alphas pour la première fois : 17 Pétales

: 17 Pétales Terminer des Défis de Nomade d’élite : 7 Pétales Battez Wally senior, Jilly senior, Loulla senior, Aster senior, Wendell senior, Ceclia senior et Lita.

: 7 Pétales Enrichir la Branche : 18 Pétales

: 18 Pétales Collecter les Badges d’argent de chaque zone des Plaines Venteuses : 14 Pétales

: 14 Pétales Terminer des recherches sur les Aniimo : 16 Pétales

: 16 Pétales Terminer l’événement « Recherche de traces » : 5 Pétales (événement temporaire)

: 5 Pétales (événement temporaire) Echanger contre des tampons dans la boutique saisonnière : 4 Pétales contre 50 Tampons du vent chacun

4 Pétales contre 50 Tampons du vent chacun Acheter contre des scintilles dans la boutique de l’événement : délivrance aléatoire

La carte des Pétales de Lumiris

Vous retrouverez ci-dessous notre carte maison pour les 8 Pétales de Lumiris à retrouver sur le terrain du monde ouvert. Nous vous donnons en même temps les coordonnées GPS exactes à rentrer en bas à gauche de votre menu carte pour marquer directement le point précis pour les retrouver le plus vite possible.

Pétale 1 (Grève d’échoflux) : X = -1345, Y = 2002

Pétale 2 (Boix Brumeux) : X = -0911, Y = 1245

Pétale 3 (Hautes plaines ocres) : X = -0087, Y = 1591

Pétale 4 (Pré-aux-frimas) : X = -0064, Y = 1399

Pétale 5 (Mer florale) : X = -0404, Y = 1089

Pétale 6 (Mer florale) : X = -0375, Y = 0947

Pétale 7 (Côte de maréeflore) : X = -0450, Y = 0652

Pétale 8 (Côte de maréeflore) : X = -0375, Y = 0534

Chapitre 2 : Balade avec Lumiris

Description officielle : Les Pétales de Lumiris éparpillés se sont déposés ici, réveillant l’énergie qu’ils renfermaient. Fabriquez votre propre Aniipod légendaire : Lumiris et ouvrez la faille énergétique menant au lieu où vous attend un Aniimo légendaire.

Depuis le 25 septembre, le chapitre 2 est disponible, vous demandant de dépenser 99 de vos Pétales de Lumiris pour fabriquer l’Aniipod légendaire : Lumiris. Une fois que vous l’avez fabriquée et récupérée, une faille énergétique s’ouvre dans le monde ouvert, vous menant tout droit face à l’Aniimo légendaire Lumiris. Pour l’obtenir, vous allez devoir combattre cet Aniimo qui a complètement perdu la tête puis vous approcher et lui lancer l’Aniipod spéciale. On vous recommande de faire participer des Aniimo de type Feu, Vent et Obscurité.

Une fois que vous avez capturé Lumiris et que vous avez fait ami-ami avec, vous ne pourrez plus rentrer dans la faille. Rassurez-vous, comme vous devrez toujours ramasser des Pétales pour la suite des chapitres, un donjon, appelé Souvenir : L’arc-en-ciel terni, vous délivre un coffre qui contient 3 Pétales de Lumiris, que vous pouvez rejouer jusqu’à 2 fois par semaine. Vous le retrouverez dans le menu d’obtention des Pétales de l’événement. Attention car récupérer le coffre à la fin du combat vous demandera de dépenser 50 Primergie.

Récompenses : 250 x Safaris EXP, 20 x Tampons du vent, 3 x Pétales de Lumiris, 50 000 x Crédits

Notez que Lumiris est le seul Aniimo capable de métamorphose. C’est à dire qu’il peut se rhabiller, changer d’apparence, selon quatre ensembles prédéfinis. Cela lui permet de modifier sa couleur, ses ailes, son couvre-chef, son corps et ses effets. Vous trouverez cette fonction sur la page de l’Aniimo lui-même. Rassurez-vous, la métamorphose ne modifie que l’apparence de Lumiris et non ses statistiques, ses compétences et même son potentiel. Malheureusement, cette fonction n’est pas encore activée en jeu, revenez ici pour en savoir plus d’ici quelques semaines, probablement début décembre.

Chapitre 3 : Don de bénédiction

Description officielle : Lumiris s’est éveillée, et des Pétales de Lumiris sont encore éparpillés à travers le territoire. Rassemblez-les pour fabriquer l’« Aniipod légendaire : Départ au gré du vent », puis partez avec la bénédiction de Lumiris pour faire d’encore plus d’Aniimo vos compagnons !

Vous avez accompli le plus gros du chemin puisque vous possédez désormais Lumiris, le reste est facultatif. Après avoir fabriqué l’Aniipod légendaire : Lumiris, vous pourrez de nouveau récolter des Pétales et fabriquer une Aniipod légendaire : Départ au gré du vent (quantité maximale 10 pendant l’événement) au prix de 49 Pétales de Lumiris par pièce fabriquée (soit maximum 490 Pétales à fournir). L’utilisation d’une telle Aniipod garantit la réussite de la capture et le potentiel de l’Aniimo sera au moins Parfait, et à tous les coups Etincelant. Il bénéficiera également de l’effet saisonnier Départ au gré du vent comme Lumiris et certains Prismana.