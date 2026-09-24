Infergon dans Aniimo, comment débloquer la dernière évolution de Mandibouille ?

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Dans Aniimo, il y a les normaux, les Alphas mais aussi les Omégas. Ces Aniimo sont encore plus rares et l’un d’entre eux devra aimera se faire mériter, à travers une série de quêtes et surtout un affrontement épique. Voici notre guide pour obtenir Infergon dans votre Aniimopédia.

Aniimo Infergon
Aniimo : Obtenir Infergon // Source : ActuGaming

Pour parvenir à débloquer cette évolution, vous allez devoir suivre la quête principale Ancien parfum sacré. Celle-ci se stoppera pour vous obliger à accomplir la quête secondaire Guerrier (lieu de TP Bois irisés) en rapport avec la légende des Casquimou et des Cuiragon. Elle ne nécessite pas de guide particulier au début mais veillez à respecter quelques étapes. Pour commencer, rendez-vous dans les Hautes plaines ocres et essayez d’attraper un Casquimou aux bonnes statistiques. Suivez la quête en rencontrant divers specimens de Casquimou jusqu’à parvenir au sommet d’une étrange montagne entouré d’un brouillard inquiétant.

Une fois face à la pierre de la bravoure, tentez de décrocher la lame de la bravoure en répondant aux questions allant dans le sens du courage, mais surtout dans la peau d’un Casquimou. Cela déclenchera l’apparition d’un Infergon Omega (probablement le premier Omega que vous affronterez), que vous pouvez battre si vous êtes bien préparé. Cela vous permettra de débloquer l’évolution de Mandibouille (#064) en Casquimord (#065) dès le niveau 38 de votre Aniimo, puis en deux autres formes : Cuiragon (#066) si vous ouvrez assez de coffres dans le monde ouvert et en Infergon si vous avez battu l’Infergon (#067) Omega et si vous atteignez le niveau 38 de votre Aniimo.

Mais une seule règle sera à respecter scrupuleusement : disposer d’un Casquimord de potentiel « Parfait ». Une seule solution : farmez les Mandibouilles dans les Hautes-Plaines ocres puis revenez les analyser au Terminal de recherche jusqu’à obtenir un potentiel « Parfait ». Là, faites évoluer vos Aniimo selon les règles habituelles pour enfin obtenir l’évolution Infergon, un Aniimo DPS de type Feu qui peut aussi voler.

Aniimo guide infergon 2 8

Les évolutions de Mandibouille dans Aniimo // Source : ActuGaming

N’hésitez pas à parcourir notre guide complet pour toutes les astuces et soluces sur Aniimo.

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Aniimo
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Date de sortie : 16/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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