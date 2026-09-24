Infergon dans Aniimo, comment débloquer la dernière évolution de Mandibouille ?

Pour parvenir à débloquer cette évolution, vous allez devoir suivre la quête principale Ancien parfum sacré. Celle-ci se stoppera pour vous obliger à accomplir la quête secondaire Guerrier (lieu de TP Bois irisés) en rapport avec la légende des Casquimou et des Cuiragon. Elle ne nécessite pas de guide particulier au début mais veillez à respecter quelques étapes. Pour commencer, rendez-vous dans les Hautes plaines ocres et essayez d’attraper un Casquimou aux bonnes statistiques. Suivez la quête en rencontrant divers specimens de Casquimou jusqu’à parvenir au sommet d’une étrange montagne entouré d’un brouillard inquiétant.

Une fois face à la pierre de la bravoure, tentez de décrocher la lame de la bravoure en répondant aux questions allant dans le sens du courage, mais surtout dans la peau d’un Casquimou. Cela déclenchera l’apparition d’un Infergon Omega (probablement le premier Omega que vous affronterez), que vous pouvez battre si vous êtes bien préparé. Cela vous permettra de débloquer l’évolution de Mandibouille (#064) en Casquimord (#065) dès le niveau 38 de votre Aniimo, puis en deux autres formes : Cuiragon (#066) si vous ouvrez assez de coffres dans le monde ouvert et en Infergon si vous avez battu l’Infergon (#067) Omega et si vous atteignez le niveau 38 de votre Aniimo.

Mais une seule règle sera à respecter scrupuleusement : disposer d’un Casquimord de potentiel « Parfait ». Une seule solution : farmez les Mandibouilles dans les Hautes-Plaines ocres puis revenez les analyser au Terminal de recherche jusqu’à obtenir un potentiel « Parfait ». Là, faites évoluer vos Aniimo selon les règles habituelles pour enfin obtenir l’évolution Infergon, un Aniimo DPS de type Feu qui peut aussi voler.

N’hésitez pas à parcourir notre guide complet pour toutes les astuces et soluces sur Aniimo.