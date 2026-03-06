PYLA : Avec son nouveau studio Pépin Kojo, le créateur de Dordogne revient avec un jeu d’aventure et de survie

On pleure déjà

Pépin Kojo nous dévoile PYLA via un trailer d’annonce où l’on peut déjà saisir toute la poésie que nous offrira l’œuvre, notamment grâce à une direction artistique qui s’annonce de nouveau charmante et une musique envoûtante empruntée ici au duo norvégien Rökysopp,

Cette vidéo nous laisse également apercevoir deux scènes clés. On nous montre d’abord une balançoire au pied de laquelle la silhouette d’une famille finit par tomber en poussière en absence de lumière, avant de voir une mère allongée sur une barque, et visiblement mal en point, traînée par son enfant nommée Lucy.

Nous avons donc une bonne idée du mood global et on s’apprête déjà à verser quelques larmes dans une aventure qui, certes, revêt comme Dordogne une forte dimension narrative, mais qui devrait aussi piocher quelques mécaniques dans de la survie.

Un voyage formé par « quatre piliers structurant chaque scène : vulnérabilité, tension entre science et mythe, résolution organique ancrée dans le monde, et mise en scène picturale pensée pour la lisibilité ».

Côté setting, on reste dans le sud-ouest puisque nous serons plongés en 2020 dans le Bassin d’Arcachon, où une ambiance peu rassurante règne avec l’omniprésence d’une menace à laquelle on pourra fébrilement échapper grâce à des abris et sources de lumière éphémères.

PYLA n’est annoncé que sur PC via Steam, sans encore bénéficier de sa page dédiée, et sans horizon de sortie.