Le studio derrière le jeu Dordogne ferme ses portes, le jeu n’est pas parvenu à dégager assez de revenus

Pas de revenu pour un nouveau projet, ni de partenaire

Avec ses visuels colorés et sa patte unique, Dordogne avait pourtant tout pour lui. Pas dénué de défauts, le jeu avait tout de même su séduire le public et avait même remporté le prix de l’excellence visuelle aux Pégases 2024. Et puisqu’il était distribué par Focus qui avait repris le projet sous son aile en cours de route, sa diffusion à l’international avait été assurée dans différentes conférences. Cette reconnaissance n’a pourtant pas été suffisante pour que le studio dégage assez de bénéfices pour enchaîner sur un nouveau projet.

Aymeric Castaing, fondateur d’UMANIMATION, déclare sur LinkedIn que le studio n’a pas pu sécuriser un nouveau contrat pour son prochain projet, et n’a donc pas d’argent pour le financer. Il va donc fermer ses portes :

« Aucun revenu de notre jeu. Pas de contrat pour le prochain. Pas d’investisseurs. Fin du jeu. MOCA SAS, la société qui exploitait la marque UMANIMATION est aujourd’hui fermée. Mes premiers remerciements vont à mon équipe. De celui qui est parti au début de l’année dernière, à celui qui est resté jusqu’à la dernière heure. Merci. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Ensuite, je tiens à remercier mon partenaire Cedric Babouche. Merci de me faire confiance pour vos projets incroyables. Ce n’est pas fini, c’est juste un mauvais pas. Continuez à croire. Et merci à tous ceux qui nous ont soutenus sur notre chemin. Nous reviendrons avec des projets encore plus incroyables ! »

Une triste nouvelle pour le studio qui avait pourtant accouché d’un projet singulier, qui est parvenu à se démarquer. Il était pourtant sorti sur toutes les plateformes possibles avec même un portage sur mobiles il y a peu. On aurait pu penser que Focus (qui se porte bien en ce moment) aurait pu commander un nouveau projet pour ce studio, mais les priorités sont visiblement ailleurs. Et c’est bien dommage.