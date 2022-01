Comme promis, PUBG est désormais disponible en free-to-play

PUBG fait aujourd’hui sa révolution. Il était jusqu’ici l’un des seuls titres de son genre à proposer une formule d’entrée payante, ce qui ne lui réussissait pas trop mal puisque malgré cela, le jeu est encore aujourd’hui très populaire. Mais il s’apprête à le devenir encore plus en devenant free-to-play, et ce dès maintenant.

Gratuit à l’entrée, mais payant pour les parties classées

Si vous n’aviez encore jamais joué à PUBG, vous pouvez dès à présent télécharger le jeu gratuitement avec sa mise à jour 15.2 et vous créer un compte qui vous donnera accès à la grande majorité du jeu. Cependant, tout n’est pas accessible gratuitement, puisque PUBG Corporation a mis en place une upgrade payante nommée Battlegrounds Plus.

En payant 12,99 € supplémentaires, vous aurez alors accès aux matchs personnalisés, à des boost d’XP, et surtout au mode classé, ainsi qu’à quelques G-Coins et skins. La mise en place de ce service est justifiée par l’envie de décourager les tricheurs, qui perdraient beaucoup plus en cas de ban, et qui auraient ainsi moins de chance de venir perturber les parties classées.

Si vous possédiez déjà le jeu avant son passage en free-to-play, vous pouvez dès à présent obtenir le skin « Battle-hardened Legacy »