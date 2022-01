PUBG : Le passage en free-to-play lui a fait du bien !

Si vous êtes amateur de FPS multijoueur, ou même plus spécifiquement de Battle Royale, alors il ne vous a peut-être pas échappé que PlayerUnknown’s Battlegrounds, plus communément appelé PUBG : Battlegrounds ces temps-ci, était désormais free-to-play. Autrement dit, plus besoin de passer à la caisse pour y jouer. Une bonne nouvelle, évidemment, qui n’a pas manqué de faire grossir les rangs des challengers en quête du saint Top 1.

Une explosion du nombre de joueurs actifs

Plus qu’un simple genre, le Battle Royale est devenu une véritable religion, convertissant tour à tour les plus gros développeurs de FPS multijoueur. Après le raz-de-marée que fut (et est encore) Fortnite, tout le monde a désiré ardemment saisir sa part du gâteau. Nous avons ainsi vu naître légion de titres surfant sur cette lucrative vague, de Apex Legends à Call of Duty Warzone, en passant par Spellbreak.

Il est intéressant de noter que nombreux sont les développeurs à avoir opté pour un modèle économique free-to-play. Ce ne fut néanmoins pas le cas de la PUBG Corporation pour son célèbre PlayerUnknown’s Battlegrounds. Du moins, jusqu’à très récemment. Le Battle Royale se voulant réaliste vient en effet de devenir gratuit.

Et il fallait s’y attendre, cette nouvelle n’a pas manqué de faire exploser le nombre de joueurs en ligne. Alors que près de 350 000 joueurs s’étripaient joyeusement au cours des derniers jours avant son passage en free-to-play, on a pu en recenser plus de 660 000 plus tôt dans la semaine. Il ne s’agit évidemment pas d’un record quelconque, mais cette évolution très positive a malgré tout le mérite de prouver au développeur que ce changement de modèle économique était bel et bien bénéfique à PUBG, qui risque de gagner en rayonnement au cours des prochains mois.

Rappelons que PUBG : Battlegrounds est disponible sur PC, mais aussi sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S.