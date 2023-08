PS5 : 41,7 millions de consoles vendues à travers, le point avec le nouveau bilan fiscal de Sony

Fier d’avoir passé un cap symbolique, Sony n’avait pas attendu son bilan trimestriel pour annoncer que sa PS5 avait été vendue à plus de 40 millions d’exemplaires depuis son lancement. Ce qui était aussi une façon de montrer que la période de pénurie est bel et bien derrière nous, puisque la machine peut désormais être trouvée dans le commerce et se vend comme des petits pains. En quelques semaines, ce résultat s’est affiné et on découvrir de nouveaux chiffres grâce au dernier rapport financier publié par Sony.