Prove You’re Human : Découvrez le nouveau jeu d’aventure narratif du studio derrière l’excellent 1000x Resist

Après les jeux gacha, les jeux captcha

Prove You’re Human part d’un postulat des plus étranges qu’il est bien difficile à présenter. Vous incarnez ici une copie numérique d’une personne, qui doit tester un certain produit. Un produit, ou plutôt une IA, qui pense être plus humain que vous, et qui va chercher à vous le démontrer de toutes les façons possibles.

Vous naviguerez alors dans un monde virtuel pour tenter de rétablir la vérité, tout en essayant de ne pas perdre le contact avec votre corps physique. Vous enchaînerez alors les tests classiques de captcha et d’autres manœuvres étranges que l’on a pour l’instant bien du mal à décrire. Il faut en tout cas s’attendre à un nouveau jeu ovni, qui nous questionnera sur notre rapport au réel, sur la question de l’IA, ou encore sur le monde du travail.

Aucune date n’a été annoncée pour ce Prove You’re Human, et pour le moment, seule une sortie sur PC via Steam est envisagée.