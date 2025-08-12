Woochi the Wayfarer est un nouveau jeu d’aventure prometteur qui s’intéresse à la fantasy coréenne

Un jeu inspiré d’un grand classique coréen

Et c’est avec une première vidéo prometteuse, bien que totalement dépourvue de gameplay, que Woochi the Wayfarer se présente à nous. Ce jeu d’action-aventure est développé à l’aide de l’Unreal Engine 5 et s’inspire d’un classique de la littérature coréenne, The Tale of Jeon Woochi, où l’on suit les aventures de Jeon Woochi dans sa quête de combattre le mal et l’injustice, avec tout le folklore local.

Le studio derrière le projet dit vouloir faire preuve de beaucoup de soin dans sa représentation de cette Corée teinté de fantasy, même lorsqu’il s’agit de composer la bande-son, qui est assurée par Jung Jae-il, à qui l’on doit plusieurs morceaux dans la série Squid Game ainsi que le film multi-récompensé Parasite.

Park Yong-hyun, PDG de Nexon, insiste sur le fait que le jeu a pour but de viser un public mondial, dans la lignée d’autres productions similaires que l’on a pu voir fleurir sur le marché ces derniers temps :

« Woochi the Wayfarer offrira une expérience de jeu originale et unique, basée sur des œuvres traditionnelles coréennes, tout en ayant une résonance émotionnelle à laquelle tout le monde pourra s’identifier. Nous prévoyons de présenter un jeu qui plaira aux joueurs de toutes les cultures, racontant une histoire incroyable mettant pleinement en valeur les capacités de développement et l’expérience accumulée par Nexon Games. »

Et pour viser le plus de monde possible, Nexon a bien compris qu’il fallait être disponible sur plusieurs plateformes. Woochi the Wayfarer sera ainsi disponible sur PC, PS5 et même Xbox Series, à une date qui est encore inconnue.