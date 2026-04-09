Koshmar: The Last Reverie est un nouveau jeu d’action et d’aventure inspiré par Alice: Madness Returns, mais pas que

Un cauchemar qui porte bien son nom

Koshmar: The Last Reverie nous présente l’aventure de Violet, une adolescente tourmentée par ses cauchemars qui viennent perturber des rêves les plus doux et les plus colorés. Elle va alors pouvoir entrer directement dans ces cauchemars pour découvrir d’où ils proviennent, et fera face à toutes sortes de choses, surtout dans les cauchemars d’autres personnes.

Sur sa route, elle croisera plusieurs personnages ainsi que divers monstres qui vont mettre à mal sa santé mentale. Le jeu représentera cela par un système de choix, avec des décisions à prendre qui auront un impact sur la narration, mais aussi le gameplay. Et inversement d’ailleurs, puisque votre façon de résoudre certaines quêtes et d’interagir avec le monde aura aussi des conséquences. Puzzles et combats viendront rythmer cette aventure, qui aura aussi une petite touche de roguelite en variant les builds proposés.

Le studio dit s’être inspiré de beaucoup de jeux ici, dont Alice: Madness Returns qui est peut-être le plus évident. Il est aussi question de Lies of P, The Medium ou encore Control, et même Hades et Hogwarts Legacy. Toutes ces influences ne sont pas visibles d’un premier coup d’œil pour autant.

Koshmar: The Last Reverie est prévu pour 2027 sur PC et sur des consoles encore non précisées.