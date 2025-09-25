Sans surprise, le prochain jeu Professeur Layton ne sortira pas cette année et vise l’année 2026

L’enquête patine

S’il avait encore été prévu pour cette année, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur serait sans doute apparu lors du dernier Nintendo Direct. Son absence indiquait clairement que le jeu n’était pas prêt, et cela se confirme aujourd’hui. Level-5 annonce que Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur ne sortira qu’en 2026, et là encore, le studio ne veut pas s’aventurer à donner une date plus précise.

Level-5 déclare :

« Bien que la sortie était initialement prévue pour 2025, afin de proposer le jeu dans les meilleures conditions possibles, elle a été reprogrammée à 2026. Nous regrettons profondément la gêne occasionnée par ce retard et vous remercions de votre compréhension et de votre soutien continu. »

Au moins, une nouvelle vidéo du jeu nous permet de patienter un peu. On y voit l’iconique duo constitué du professeur et de Luke parcourir cette nouvelle ville en pleine révolution industrielle, qui compte des habitants très particuliers. Peu d’énigmes à voir ici, mais gardons le mystère de ces dernières lors de la sortie.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur est toujours prévu sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.