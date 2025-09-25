Sans surprise, le prochain jeu Professeur Layton ne sortira pas cette année et vise l’année 2026

Le Tokyo Game Show est l’occasion idéale pour prendre des nouvelles de tout un tas de jeux japonais qui n’ont pas été vus depuis un moment. Et à ce titre, on attendait particulièrement les jeux de Level-5, étant donné que le studio est habitué aux reports. On se doutait que celui de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur avait déjà été décidé en interne, étant donné que la fin d’année se rapproche et qu’une sortie en 2025 devenait plus que compliquée. Le studio a donc choisi d’annoncer la mauvaise nouvelle lors de l’ouverture du Tokyo Game Show, mais avec une nouvelle vidéo pour se faire pardonner.

