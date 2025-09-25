Sans surprise, le prochain jeu Professeur Layton ne sortira pas cette année et vise l’année 2026
Le Tokyo Game Show est l’occasion idéale pour prendre des nouvelles de tout un tas de jeux japonais qui n’ont pas été vus depuis un moment. Et à ce titre, on attendait particulièrement les jeux de Level-5, étant donné que le studio est habitué aux reports. On se doutait que celui de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur avait déjà été décidé en interne, étant donné que la fin d’année se rapproche et qu’une sortie en 2025 devenait plus que compliquée. Le studio a donc choisi d’annoncer la mauvaise nouvelle lors de l’ouverture du Tokyo Game Show, mais avec une nouvelle vidéo pour se faire pardonner.
L’enquête patine
S’il avait encore été prévu pour cette année, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur serait sans doute apparu lors du dernier Nintendo Direct. Son absence indiquait clairement que le jeu n’était pas prêt, et cela se confirme aujourd’hui. Level-5 annonce que Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur ne sortira qu’en 2026, et là encore, le studio ne veut pas s’aventurer à donner une date plus précise.
Level-5 déclare :
« Bien que la sortie était initialement prévue pour 2025, afin de proposer le jeu dans les meilleures conditions possibles, elle a été reprogrammée à 2026. Nous regrettons profondément la gêne occasionnée par ce retard et vous remercions de votre compréhension et de votre soutien continu. »
Au moins, une nouvelle vidéo du jeu nous permet de patienter un peu. On y voit l’iconique duo constitué du professeur et de Luke parcourir cette nouvelle ville en pleine révolution industrielle, qui compte des habitants très particuliers. Peu d’énigmes à voir ici, mais gardons le mystère de ces dernières lors de la sortie.
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur est toujours prévu sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
