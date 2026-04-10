Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur sortira fin 2026 sur les deux Switch, mais aussi sur PC et PS5

Nintendo perd l’exclusivité, la licence s’ouvre à d’autres plateformes

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur a naturellement été la star du Level-5 Visions qui vient de s’achever, et le studio avait pas mal de choses à nous dire à son sujet. À commencer par l’information la plus étonnante de toutes, celle concernant les plateformes du jeu.

Jusqu’ici, on s’attendait à ce que cet épisode sorte sur les deux Switch, et seulement ces deux consoles étant donné que la licence a toujours été affiliée aux consoles de Nintendo. Mais ça, c’est du passé, puisque Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur sortira également sur PC ainsi que sur PlayStation 5. Une sacrée surprise qui ne s’accompagne malheureusement pas d’une date précise, si ce n’est que toutes ces versions du jeu sortiront à la fin de l’année 2026.

Level-5 a aussi (re)confirmé que le titre sera bien traduit en français, tandis que le thème musical principal sera assuré par Joe Hisaishi. Cet épisode intégrera pas mal de nouveautés avec une world map, des cinématiques en 3D, le support pour la souris (sauf pour la première Switch), de nouveaux personnages qui seront à nos côtés, ainsi que des puzzles qui vont vraiment transformer la ville une fois résolus.

Un sacré programme pour ce Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur qui va permettre à la licence de ressusciter et toucher un tout nouveau public.