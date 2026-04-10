Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur sortira fin 2026 sur les deux Switch, mais aussi sur PC et PS5

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On se demandait pourquoi Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur ne se montrait pas lors d’un Nintendo Direct. Après l’événement spécial organisé par Level-5, on commence aujourd’hui à comprendre pourquoi. Cet épisode est toujours prévu sur les deux Switch, mais pour la première fois, la saga va aussi aller voir ailleurs.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur

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Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur
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