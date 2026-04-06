Level-5 (Professeur Layton, Inazuma Eleven) organisera son propre événement ce 10 avril avec quelques annonces à la clé

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Level-5 a connu une période difficile durant laquelle le studio japonais n’a pas été en mesure de sortir un seul jeu. Aujourd’hui, l’entreprise va mieux et peut enfin venir à bout de certains projets dont le statut lorgnait dangereusement vers l’arlésienne, comme le dernier Fantasy Life ou bien Inazuma Eleven: Victory Road. Et puisque ces jeux marchent bien, Level-5 semble être définitivement remis sur pieds, avec un avenir prometteur à la clé (bien que bourré d’IA). Il compte nous dévoiler une partie de ce futur via son événement Visions 2026, qui aura lieu cette semaine.

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Jaquette de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur
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Date de sortie : N/C

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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