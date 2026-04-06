Level-5 (Professeur Layton, Inazuma Eleven) organisera son propre événement ce 10 avril avec quelques annonces à la clé

Enfin une date pour le prochain Professeur Layton ?

C’est Akihiro Hino, PDG de Level-5, qui annonce la nouvelle sur ses réseaux sociaux en indiquant que le Level-5 Visions 2026 aura lieu le vendredi 10 avril à 14 heures, heure de Paris. Il s’agit là d’un événement à suivre en direct qui nous donnera des informations sur les futurs titres de Level-5, ainsi que sur les mises à jour et DLC prévus pour les jeux déjà sortis.

Et cette fois-ci, Akihiro Hino ne veut pas dévoiler une seule miette du programme. Il indique vouloir garder le secret pour cette édition, ce qui laisse espérer quelques surprises. On devrait en tout cas revoir Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, qui est censé sortir cette année, mais dont la date de sortie précise est encore inconnue. C’est bien entendu lors de cet événement qu’une telle annonce aurait le plus de sens, mais qui sait.

Level-5 pourrait aussi profiter de l’événement pour parler de DecaPolice, porté quelque peu disparu depuis pas mal de temps, ainsi que Holy Horror Mansion, sorte de successeur spirituel de Yo-kai Watch. Réponse ce vendredi avec un programme que l’on espère riche en informations concrètes pour ces titres qui se font vraiment attendre.