Les prochains jeux Ryu Ga Gotoku Studio (Yakuza, Lost Judgment) pourraient se dérouler en dehors du Japon

Les jeux de Ryu Ga Gotoku Studio ont toujours été très ancré dans la culture japonaise, à l’image de la série Yakuza. Mais avec le succès de Judgment, la sortie mondiale de sa suite et le carton de Yakuza Like A Dragon, le studio commence peu à peu à s’ouvrir vers l’Occident. Dans cette optique, il se pourrait bien que certaines de ses futures productions se déroulent en dehors du Japon, histoire de toucher un public encore plus large.

Une vraie ouverture jusque dans le cadre des jeux ?

Ce sont nos confrères de Gameblog qui rapportent l’information, après avoir pu assister à une table ronde en compagnie d’autres médias et de Kazuki Hosokawa, qui est notamment le réalisateur de Lost Judgment après avoir participé au développement de nombreux jeux Yakuza.

Durant cette table ronde, nos confrères ont alors demandé quelle était la prochaine étape à réaliser pour le studio après son ouverture sur l’Occident et l’arrivée de sorties mondiales pour leurs jeux. Ce à quoi l’intéressé à répondu, après avoir expliqué qu’il faudra d’abord tirer des leçons de ce premier lancement mondial :

« Pour continuer de divertir les fans à travers le monde, nous devons continuer de faire évoluer nos jeux. Il y a différents éléments que nous pensons pouvoir changer à l’avenir. Jusqu’à présent, nous nous sommes vraiment concentrés sur le marché japonais en mettant en scène un protagoniste japonais dans tous ces jeux. Peut-être pourrions-nous inclure un peu plus de diversité dans des productions à venir. Les jeux se sont également toujours déroulés dans des régions japonaises. Peut-être qu’une nouvelle zone géographique pourrait devenir le nouvel environnement de ces jeux. »

Des titres signés Ryu Ga Gotoku Studio qui ne se dérouleraient pas au Japon seraient sans doute étonnant pour les fans du studio, et il faudra attendre de voir si cette envie va vraiment se concrétiser. En parlant d’étapes à franchir pour s’ouvrir vers le monde Hosokawa évoque également l’envie d’avoir d’autres doublages en plus de l’anglais et le japonais, ce qui est forcément demandé par une partie du public occidental, dont le public français.

D’ici là, on attendra de voir comment s’en sort Lost Judgment, qui sortira le 24 septembre chez nous.