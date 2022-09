Judgment et Lost Jugdment viennent d’arriver par surprise sur PC

On pourrait presque décréter que cette journée du 14 septembre était consacrée à Ryu Ga Gotoku Studio, tant le studio avait d’annonces à nous faire avant l’ouverture du Tokyo Game Show. Si beaucoup de ces annonces concernaient la série Yakuza, ou plutôt Like A Dragon. La licence Judgment a aussi été rapidement en avant avec une jolie nouvelle à nous partager.

Une sortie surprise sur Steam

Il y avait des rumeurs à propos d’éventuelles versions PC pour la série, mais avec l’affaire entourant l’agence du comédien Takuya Kimura, on pensait qu’il fallait faire une croix définitive sur un portage pour les épisodes de la série.

Et pourtant, Ryu Ga Gotoku Studio et SEGA nous ont fait une petite surprise aujourd’hui avec la sortie inattendue de Judgment et Lost Judgment sur PC via Steam. On découvre un trailer pour nous montrer ces versions en mouvement.

Même pas besoin d’attendre plus longtemps, les deux titres sont déjà disponibles à l’achat et vous pouvez mettre la main dessus sans tarder, sachant que Judgment est vendu à 39,99 € contre 59,99 € pour Lost Judgment. Mais si vous souhaitez les deux épisodes de la série, vous pourrez bénéficier d’une petite promotion de 24% en achetant le bundle contenant les deux épisodes.