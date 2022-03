Lost Judgment annonce un DLC narratif avec Masaharu Kaito en personnage jouable

Lost Judgment, le jeu de détective de Ryu Ga Gotoku (Yakuza), va avoir droit à un DLC narratif offrant une nouvelle aventure en compagnie du fidèle ami et bras droit de Takayuki Yagami : Masaharu Kaito. Surprise, on ne retrouve pas le héros de la série manette en mains mais bien l’ancien Yakuza bâti comme une armoire à glace.

La force tranquille

Malgré sa prestance, son tempérament bagarreur et sa carrure imposante, Kaito est l’un des personnages récurrents les plus attachants des titres « Jugdment« . Fidèle partenaire de notre détective, il ne manque pas de l’aider durant ses enquêtes et souvent dans les grosses bagarres. L’annonce d’un DLC par SEGA et le studio Ryu Ga Gotoku est donc une bonne surprise pour les fans.

Dans ce nouveau contenu attendu pour le 28 mars prochain, Kaito va devoir résoudre une affaire avec ses propres méthodes d’investigation basées sur ses sens (contrairement à Yagami qui utilisent tout un tas d’outils). Il sera donc jouable durant ce stand alone divisé en 4 chapitres. Il disposera évidemment de ses propres techniques de combat avec deux styles différents. Voici un résumé de l’histoire fournit par Koch Media :

« Suivant les événements de Lost Judgment, Kaito choisit un dossier fructueux à gérer pendant que Yagami n’est pas en ville. Cette affaire le poussera de façon inattendue à retrouver son ancien amour, Mikiko. En cours de route, Kaito rencontre Jun, un adolescent clamant être leur fils. Ils s’associent alors pour découvrir la vérité derrière la disparition de Mikiko ».

Avec « The Kaito Files », nous avons enfin une bonne excuse pour retourner à Kamurocho tout en apprenant plus de choses sur le passé de ce cher Kaito. Le DLC sera disponible le 28 mars prochain sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous n’avez pas le Season Pass ou la Ultimate Edition du titre, il faudra l’acheter séparément.