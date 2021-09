Lost Judgment : Une suite à ne pas manquer ? Test en vidéo

En 2019, le studio Ryu Ga Gotoku nous a proposé Judgment, une nouvelle série de jeux d’action dans la lignée des Yakuza, qui a été bien perçu par les joueurs et la presse. Deux ans plus tard, voici qu’une suite appelée Lost Judgment fait son apparition. Si jamais vous voulez en savoir plus, de son histoire à ses nouveautés, on vous résume tout cela dans notre test complet en vidéo.

Si jamais vous souhaitez mettre la main sur le titre, sachez que Lost Judgment est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series. Aucune version PC n’est prévue, à cause d’un litige entre l’agence de l’acteur et SEGA, ce qui pourrait également compromettre une éventuelle suite.