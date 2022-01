Lost Judgment : Une série TV serait en préparation avec Takuya Kimura

Les adaptations de jeux en séries, on en manque pas, et on a l’impression d’en parler toutes les semaines, notamment de celle concernant The Last of Us. Un autre projet pourrait bien être en préparation si l’on en croit le site Kotaku, qui a relayé un article du journal japonais Nikkan Gendai, qui déclare qu’une série Lost Judgment serait sur le point d’être annoncée.

Une série avec son acteur phare de retour ?

Selon le site japonais, la licence de Sega pourrait avoir droit à son adaptation à la télévision tout prochainement, et aurait pour titre temporaire Sabakarezaru (The Unjudged en anglais), qui fait écho au titre japonais du dernier jeu : Lost Judgment: Sabakarezaru Kioku. D’autres sources indiquent également que des plans pour un film seraient aussi en prévision.

Autre fait intéressant : Takuya Kimura reprendrait son rôle de Takayuki Yagami pour son adaptation. Il est intéressant de noter cela alors que l’agence de la star avait rendu, aux dernières nouvelles, le futur de la licence incertain. Les sources en provenance du Japon déclarent cependant que l’acteur serait bien impliqué dans la série, qui n’a pas encore été annoncée ou confirmée par Sega.

On attendra donc maintenant une déclaration officielle pour en savoir plus.