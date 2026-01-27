Prince of Persia Remake : Une actrice réagit à l’annulation, qu’elle a appris sur Internet plutôt que de la part d’Ubisoft

L’annulation du remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps a pris tout le monde de court, même les artistes qui travaillaient encore sur ce projet. On en a l’exemple avec le témoignage de l’actrice Eman Ayaz, qui a publié une vidéo revenant sur l’annulation d’un projet qui allait changer sa vie, et si le jeu d’Ubisoft n’est jamais cité directement pour cause de confidentialité, on comprend vite ce qu’il en est, d’autant plus que l’artiste a partagé plusieurs messages de fans faisant le lien, selon VGC.

