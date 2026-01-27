Prince of Persia Remake : Une actrice réagit à l’annulation, qu’elle a appris sur Internet plutôt que de la part d’Ubisoft

La grande classe

Dans sa vidéo, l’actrice indique bien qu’elle est encore sous NDA, et que malgré l’annulation du projet, il lui est impossible de dire qu’elle travaillait dessus. Le timing et les messages relayés par Eman Ayaz laissent cependant peu de place au doute, et on imagine que c’est elle qui devait interpréter le rôle de Farah dans le remake de Prince of Persia.

Elle dit avoir consacré beaucoup d’années à ce projet, au point de refuser d’autres emplois, et ce travail ne sera jamais public, ce qui est forcément gênant pour la suite de sa carrière. Une situation malheureusement très commune dans l’industrie du jeu vidéo, mais si la vidéo est beaucoup relayée aujourd’hui, c’est avant tout à cause de la manière dont l’actrice a appris la nouvelle. Comme nous, elle a découvert l’annulation du jeu sur lequel elle était impliquée sur Internet, via un communiqué d’Ubisoft, et ce alors qu’elle avait enregistré il y a peu de temps des choses servant au plan promotionnel du titre :

« Mon frère m’a contacté sur WhatsApp avec un lien vers un article, et c’est là que j’ai appris que le projet était annulé définitivement. Il y a un ou deux mois, j’enregistrais des choses pour le marketing, tout se déroulait bien, et c’était la dernière fois que j’en ai entendu parler. Nous étions tous très impatients de le voir sortir cette année. Et ça a été terrible d’apprendre ça d’une manière comme celle-ci. »

Et c’est sans doute le cas pour des dizaines d’autres personnes qui ont travaillé sur ce remake qui ne verra pas le jour, tandis qu’Ubisoft se lance dans une restructuration massive qui pourrait encore supprimer des postes.