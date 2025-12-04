Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps ne sera pas présent aux Game Awards

Les Sables s’écoulent lentement

Alors que les rumeurs s’accumulent autour du projet et qu’Ubisoft a confirmé que le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps était bien prévu pour cette année fiscale, pas l’ombre d’un grain de sable n’est en vue. Le titre se fait encore très discret, mais à l’approche des Game Awards, tout le monde pensait que c’était le bon moment pour refaire parler de lui. Manque de chance, le compte Twitter (X) officiel de la saga a confirmé à un internaute que ce remake sera absent lors de la cérémonie de récompenses organisée par Geoff Keighley :

« Désolé de vous décevoir, mais je confirme que Prince of Persia: Les Sables du Temps ne sera pas présent aux Game Awards cette année »

Si la rumeur évoquée par Insider Gaming est vraie et que le jeu doit sortir à la mi-janvier, il est étonnant qu’Ubisoft manque ici le plus gros rendez-vous de l’industrie de la fin d’année. De là à imaginer que l’éditeur est prêt à shadowdrop ce remake pour s’en débarrasser, il n’y a qu’un pas, mais patientons encore un peu avant de tirer des conclusions.