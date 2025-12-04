Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps ne sera pas présent aux Game Awards
Rédigé par Jordan
Pour toutes celles et ceux qui attendent le retour du Prince, le temps commence à être long. Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps nous aura fait patienter plus que de raison, avec un reboot du projet qui a demandé plus d’investissement que prévu chez Ubisoft. Et alors que l’on s’apprête à voir débarquer le titre avant mars 2026, aucune vraie image de ce remake n’a encore été partagée. On comptait donc sur les Game Awards pour rattraper cela, mais c’est visiblement peine perdue.
Les Sables s’écoulent lentement
Alors que les rumeurs s’accumulent autour du projet et qu’Ubisoft a confirmé que le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps était bien prévu pour cette année fiscale, pas l’ombre d’un grain de sable n’est en vue. Le titre se fait encore très discret, mais à l’approche des Game Awards, tout le monde pensait que c’était le bon moment pour refaire parler de lui. Manque de chance, le compte Twitter (X) officiel de la saga a confirmé à un internaute que ce remake sera absent lors de la cérémonie de récompenses organisée par Geoff Keighley :
« Désolé de vous décevoir, mais je confirme que Prince of Persia: Les Sables du Temps ne sera pas présent aux Game Awards cette année »
Si la rumeur évoquée par Insider Gaming est vraie et que le jeu doit sortir à la mi-janvier, il est étonnant qu’Ubisoft manque ici le plus gros rendez-vous de l’industrie de la fin d’année. De là à imaginer que l’éditeur est prêt à shadowdrop ce remake pour s’en débarrasser, il n’y a qu’un pas, mais patientons encore un peu avant de tirer des conclusions.
