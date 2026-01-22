Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake : Ubisoft explique les raisons de l’annulation dans un communiqué

La triste fin de six années de galère

Si Ubisoft disposait de la dague du Prince, sans doute aurait-il géré les choses autrement au sujet du développement de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake. D’abord initié chez Ubisoft Pune avant d’être repris par l’antenne de Montréal, parsemé de reports et de passages sous un tunnel ici et là, le projet se voit donc annulé alors même qu’il paraissait plus près que jamais d’une sortie.

Et pour ne pas laisser les fans abasourdis par la nouvelle, l’équipe de développement a publié un communiqué officiel. Un potentiel qui n’aurait pas atteint « le niveau de qualité mérité », à moins de lui consacrer un temps de développement supplémentaire impossible :

Une issue déchirante pour celui qui, à son annonce en 2020, était censé apporter l’étincelle ravivant la flamme d’une licence culte. Ce seront finalement Prince of Persia: The Lost Crown et The Rogue Prince of Persia, outsiders dans l’âme, qui se révéleront quelques années plus tard comme de dignes héritiers.

Les dernières phrases du communiqué sont justement à souligner, puisque Ubi ne devrait pas laisser « la franchise de côté », via la Creative House 4. Difficile à entendre aujourd’hui si l’on se permet de jeter à la poubelle l’épisode le plus fédérateur de la licence, dont nous sommes par ailleurs particulièrement curieux de l’état dont il faisait preuve pour se voir annulé. Mais qui sait, tant qu’il y a un grain de sable d’espoir.