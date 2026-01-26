Ubisoft lance un grand plan de départ volontaire dans son studio parisien, avec jusqu’à 200 postes concernés

Les négociations commencent

Le site GamesIndustry.biz relaye l’annonce d’Ubisoft, qui souhaite donc lancer un plan de rupture conventionnelle collective, qui pourrait toucher jusqu’à 200 postes dans ses locaux parisiens. Les postes concernés seraient surtout ceux autour des secteurs des finances, du marketing, de l’administratif ou du management, et donc potentiellement pas ceux liés au développement.

Des discussions doivent maintenant avoir lieu en interne entre les employés, les syndicats et la direction d’Ubisoft afin de trouver des arrangements sur les compensations à apporter aux personnes qui accepteraient cette issue. Aucune décision n’est arrêtée pour le moment, et ces négociations pourraient être tendues, étant donné que la contestation est assez forte au sein du groupe suite aux annonces de la semaine dernière. Une grève menée par le syndicat Solidaires Informatiques avait été lancée pendant une demi-journée.

Pour rappel, Ubisoft avait aussi opté pour la stratégie du plan de départ volontaire avec Massive Studios il y a quelques semaines, mais ce plan avait été suivi par des licenciements plus directs.