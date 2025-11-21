Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps est toujours prévu pour sortir avant fin mars 2026

Un lancement proche de celui du remake de Black Flag ?

Pour le dernier trimestre de l’année fiscale en cours, Ubisoft compte sur 4 projets. C’est ce qu’il déclare dans son bilan, en évoquant Rainbow Six Mobile et The Division Resurgence, qui devraient permettre de remplir les caisses. Mais il fait aussi mention du remake Prince of Persia: Les Sables du Temps, laissant ainsi entendre que le jeu sortira effectivement avant la fin du mois de mars 2026 (l’année fiscale se terminant le 31 mars prochain).

Une bonne nouvelle, même si le jeu n’est toujours pas réapparu depuis cet été. On ignore toujours à quoi va ressembler ce remake depuis son reboot, mais on imagine qu’une annonce pourrait avoir lieu lors de Game Awards dans quelques semaines.

On notera également qu’Ubisoft prévoit de sortir un jeu encore non-annoncé durant le quatrième trimestre de l’année fiscale. Aucun indice concernant l’identité de ce projet n’est donné dans le bilan, mais selon Insider Gaming, il pourrait bien s’agir du remaster/remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag. Là encore, on devrait en savoir plus d’ici peu.