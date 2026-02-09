Jordan Mechner, créateur de Prince of Persia, réagit à l’annulation du remake des Sables du Temps par Ubisoft

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Les fans de la saga Prince of Persia vont mettre un bout de temps à se remettre de l’annulation du remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps. Après une longue traversée du désert pour la série, on commençait tout juste à reprendre espoir grâce aux deux belles réussites qu’ont été The Rogue Prince of Persia, et The Lost Crown, avant qu’Ubisoft range à nouveau le Prince au placard (même s’il promet de continuer à travailler sur la série). Et dans tout ça, c’est aussi Jordan Mechner qui doit être attristé de voir sa licence être malmenée à ce point.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake
Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake
pc
ps4
xbox one

Date de sortie : N/C

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Prince of Persia Remake : Une actrice réagit à l’annulation, qu’elle a appris sur Internet plutôt que de la part d’Ubisoft

pc
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Prince of Persia Remake : Une actrice réagit à l’annulation, qu’elle a appris sur Internet plutôt que de la part d’Ubisoft

Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake : Ubisoft explique les raisons de l’annulation dans un communiqué

pc
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake : Ubisoft explique les raisons de l’annulation dans un communiqué

Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps ne sera pas présent aux Game Awards

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps ne sera pas présent aux Game Awards

Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps est toujours prévu pour sortir avant fin mars 2026

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps est toujours prévu pour sortir avant fin mars 2026
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Jordan Mechner, créateur de Prince of Persia, réagit à l’annulation du remake des Sables du Temps par Ubisoft
pc
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Jordan Mechner, créateur de Prince of Persia, réagit à l’annulation du remake des Sables du Temps par Ubisoft
Un nouveau State of Play aura lieu le 12 février, avec beaucoup d’annonces PS5 au programme
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Un nouveau State of Play aura lieu le 12 février, avec beaucoup d’annonces PS5 au programme
CyberConnect 2 dévoile son prochain DLC pour dernier jeu Demon Slayer, avant l’annonce d’un tout nouveau projet
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : CyberConnect 2 dévoile son prochain DLC pour dernier jeu Demon Slayer, avant l’annonce d’un tout nouveau projet
Horizon 3 n’arrivera sans doute pas avant un bout de temps, Guerrilla Games étant focalisé sur Horizon Hunters Gathering
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Horizon 3 n’arrivera sans doute pas avant un bout de temps, Guerrilla Games étant focalisé sur Horizon Hunters Gathering
Pokémon lance le coup d’envoi de ses 30 ans avec un pub réunissant plein de stars
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon lance le coup d’envoi de ses 30 ans avec un pub réunissant plein de stars
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 février (Mario Tennis Fever, Reanimal, Yakuza Kiwami 3…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 février (Mario Tennis Fever, Reanimal, Yakuza Kiwami 3…)
Débrief’ : GTA 6 confirme sa date, Horizon Hunters Gathering, Overwatch refonte et Xbox next-gen
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : GTA 6 confirme sa date, Horizon Hunters Gathering, Overwatch refonte et Xbox next-gen
Faire peur sur console portable, Capcom y a longtemps cru, et y est parvenu avec Resident Evil
pc
switch
ps4
xbox one
wiiu
3ds
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Faire peur sur console portable, Capcom y a longtemps cru, et y est parvenu avec Resident Evil
(Maj) Emmanuel Macron souhaite une étude scientifique sur l’impact des jeux vidéo et de la violence sur les jeunes, Epic Games réagit
Image d\'illustration pour l\'article : (Maj) Emmanuel Macron souhaite une étude scientifique sur l’impact des jeux vidéo et de la violence sur les jeunes, Epic Games réagit
Constance agitera son pinceau le 1er mai sur PS5, Xbox Series et Switch
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Constance agitera son pinceau le 1er mai sur PS5, Xbox Series et Switch
Dread Delusion, le RPG en monde ouvert à l’esthétique rétro PS1, débarque ce printemps sur consoles
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Dread Delusion, le RPG en monde ouvert à l’esthétique rétro PS1, débarque ce printemps sur consoles
Clair Obscur: Expedition 33 : L’équipe de Sandfall Interactive vient d’être décorée de l’Ordre des Arts et des Lettres
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 : L’équipe de Sandfall Interactive vient d’être décorée de l’Ordre des Arts et des Lettres
Fortnite dément des rumeurs liant un compte Epic Games à Jeffrey Epstein
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite dément des rumeurs liant un compte Epic Games à Jeffrey Epstein
EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Future Stars
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Future Stars
Resident Evil 4 Remake franchit les 12 millions de ventes, Devil May Cry 5 les 11 millions… Capcom fait le point sur ses jeux
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil 4 Remake franchit les 12 millions de ventes, Devil May Cry 5 les 11 millions… Capcom fait le point sur ses jeux
Ubisoft aurait annulé AC League, un jeu multijoueur Assassin’s Creed
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft aurait annulé AC League, un jeu multijoueur Assassin’s Creed
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.0 du jeu
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.0 du jeu
Une série Baldur’s Gate est en préparation chez HBO par le co-créateur de The Last of Us
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Une série Baldur’s Gate est en préparation chez HBO par le co-créateur de The Last of Us
Xbox en 2026 : Microsoft prépare une année clé entre grosses licences, cloud et futur du hardware
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox en 2026 : Microsoft prépare une année clé entre grosses licences, cloud et futur du hardware
Fortnite joue les romantiques dans sa mise à jour v39.40 spéciale Amours et Légendes
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite joue les romantiques dans sa mise à jour v39.40 spéciale Amours et Légendes
AG Awards 2025 : Voici les résultats des meilleurs jeux de l’année
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : AG Awards 2025 : Voici les résultats des meilleurs jeux de l’année
Planet of Lana II: Children of the Leaf prévoit sa sortie le 5 mars, une démo arrive le 11 février
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Planet of Lana II: Children of the Leaf prévoit sa sortie le 5 mars, une démo arrive le 11 février
Tales of Arise en a encore sous le coude avec une version Switch 2 prévue pour le mois de mai
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Tales of Arise en a encore sous le coude avec une version Switch 2 prévue pour le mois de mai
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – Le sympathique Action-RPG en HD-2D arrivera en juin prochain avec une belle édition collector
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – Le sympathique Action-RPG en HD-2D arrivera en juin prochain avec une belle édition collector