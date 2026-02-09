Jordan Mechner, créateur de Prince of Persia, réagit à l’annulation du remake des Sables du Temps par Ubisoft

Un message adressé aux équipes

Sur son blog personnel, Jordan Mechner, à qui l’on doit la naissance de cette saga Prince of Persia, est revenu sur l’annulation du projet chez Ubisoft en affichant une certaine tristesse et beaucoup d’empathie envers les équipes affectées :

« J’espérais que mon premier article de l’année célébrerait la sortie de Les Sables du Temps, mais hélas, ce ne sera pas le cas. L’annulation du remake dans le cadre de la restructuration d’Ubisoft a été une déception pour tous les fans qui l’attendaient avec impatience, moi y compris. Toute ma sympathie va à l’équipe de développement de Montréal ; j’imagine leur douleur. Voir un projet abandonné est une épreuve terrible. C’est un aspect de l’industrie du jeu vidéo que le grand public ignore souvent, mais que les développeurs connaissent malheureusement trop bien. »

Il continue :

« Une annulation si proche de la sortie peut être particulièrement dévastatrice pour les jeunes membres d’une équipe qui n’ont pas des décennies d’expérience à leur actif. Il est difficile d’accepter soudainement que quatre années de travail acharné, dont on était fier et qu’on avait hâte de voir publiées, ne verront jamais le jour. Des mots comme perte et deuil peuvent sembler exagérés, mais les artistes mettent tout leur cœur dans leur travail. Les souvenirs des nuits et des week-ends passés à travailler d’arrache-pied en studio au lieu d’être chez soi avec ses proches, des sacrifices qui semblaient valoir la peine sur le moment, ne font qu’amplifier la douleur a posteriori, une fois que leur œuvre disparaît. »

Un sentiment que l’on ne pourra que partager et qui rend cette annulation encore difficile à avaler, surtout pour un projet qui était presque terminé. Croisons maintenant les doigts pour que le prochain jeu Prince of Persia connaisse une fin un peu plus heureuse, à la fois pour les fans et pour Jordan Mechner.