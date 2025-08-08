Prime Gaming : Voici les prochains jeux à récupérer en août avec Civilization, Thief et bien d’autres

La liste des jeux qui arrivent dans l’abonnement en août

Pour la sélection Prime Gaming du mois d’août, Amazon est resté relativement sage, avec des titres un peu moins connus et pas forcément très actuels. Mais il y aura de quoi se rattraper avec notamment un Civilization, le sympathique Tin Hearts et un Thief.

Voici la liste complète des jeux à venir en août sur Amazon Prime Gaming :

Sid Meier’s Civilization III Complete

Thief: Definitive Edition

FATE: The Traitor Soul

Filthy Animals

Heist Simulator

City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition

The Academy: The First Riddle

Tin Hearts

Necroking

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective

Silver Box Classics

Heroes of Loot 2

Fantasy Empires

On notera quelques noms en plus pour les possesseurs d’un Amazon Luna, avec Saints Row: The Third, Smurfs Kart, The Smurfs – Mission Vileaf, Garfield Lasagna Party, SkateBIRD, Monster Truck Championship – Rebel Hunter Edition, Overcooked! 2, El Hijo, Giana Sisters: Twisted Dreams, Monster Harvest, Oddsparks: An Automation Adventure, Dungeons of Hinterberg, Windjammers 2 et THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCH. Ces jeux sont à récupérer directement sur la page Amazon Prime Gaming.