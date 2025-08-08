Prime Gaming : Voici les prochains jeux à récupérer en août avec Civilization, Thief et bien d’autres
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Julien Blary
Comme c’est le cas depuis un petit moment maintenant, Amazon propose des jeux « offerts » dans le cadre de son abonnement et quelques titres Prime Gaming sont à récupérer. Les prochains titres ont été dévoilés pour le mois d’août, avec quelques bonnes pioches à rattraper, même s’ils ne sont pas tous très récents.
La liste des jeux qui arrivent dans l’abonnement en août
Pour la sélection Prime Gaming du mois d’août, Amazon est resté relativement sage, avec des titres un peu moins connus et pas forcément très actuels. Mais il y aura de quoi se rattraper avec notamment un Civilization, le sympathique Tin Hearts et un Thief.
Voici la liste complète des jeux à venir en août sur Amazon Prime Gaming :
- Sid Meier’s Civilization III Complete
- Thief: Definitive Edition
- FATE: The Traitor Soul
- Filthy Animals
- Heist Simulator
- City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition
- The Academy: The First Riddle
- Tin Hearts
- Necroking
- Labyrinth City: Pierre the Maze Detective
- Silver Box Classics
- Heroes of Loot 2
- Fantasy Empires
On notera quelques noms en plus pour les possesseurs d’un Amazon Luna, avec Saints Row: The Third, Smurfs Kart, The Smurfs – Mission Vileaf, Garfield Lasagna Party, SkateBIRD, Monster Truck Championship – Rebel Hunter Edition, Overcooked! 2, El Hijo, Giana Sisters: Twisted Dreams, Monster Harvest, Oddsparks: An Automation Adventure, Dungeons of Hinterberg, Windjammers 2 et THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCH. Ces jeux sont à récupérer directement sur la page Amazon Prime Gaming.
Cet article peut contenir des liens affiliés