Tin Hearts

Tin Hearts est un jeu d'aventure indépendant développé par Rogue Sun et édité par Wired Productions. Compatible avec les casques de réalité virtuelle, ce titre nous invite à guider une troupe de petits soldats de plomb à travers plus d'une quarantaine de niveaux afin de lever le voile sur l'histoire émouvante et inspirante d’Albert J. Butterworth, un inventeur de génie de l’époque victorienne.