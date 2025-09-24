Pragmata : l’intriguante nouvelle licence de Capcom en dit plus sur son système de combat avec de nouvelles images de gameplay

Pragmata, toujours dans la lune

En attendant d’en savoir plus sur l’histoire et les environnements que nous pourront explorer, Pragmata montre un peu plus de décors sur la station lunaire, et notamment « le Refuge ». Ce lieu servira de base pour imprimer (déverrouiller) et améliorer vos armes et nœuds de hacking. On y découvre deux armes inédites : le Charge Piercer (Canon perforeur) et le Decoy Generator (Générateur de leurres) qui fourniront à Hugh de nouveaux moyens pour affronter les robots hostiles.

Le trailer dévoile également un nouveau type de nœud de hacking nommé Multi‑Hack et qui est utilisable par Diana pour neutraliser simultanément l’armure de plusieurs ennemis en un seul hack. Etant donné qu’il s’agit d’un consommable, il faudra l’utiliser avec précaution pour ne pas les gâcher n’importe comment.

L’une de nos principales inquiétudes concernant le jeu réside dans une certaine répétitivité de son gameplay, largement centré sur le système de hacking. Nous attendons donc de voir comment les développeurs parviendront à enrichir l’expérience, notamment à travers de meilleures synergies entre les armes et les différents nœuds de hacking, afin de donner une idée plus claire de la progression et de la profondeur du système. Au‑delà des combats, Hugh et Diana pourront explorer la station lunaire, en se déplaçant via un tramway depuis le Refuge vers les sas d’évacuation précédemment débloqués. Ces sas jouent aussi le rôle de points de sauvegarde durant l’aventure.

Pragmata est prévu sur PC, PS5, Xbox Series pour 2026, sans plus de précisions.