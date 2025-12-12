Pragmata : une démo jouable sur PC, une version Switch 2 et une date de sortie dévoilée

Pragamata aussi sur Switch 2

On ne s’attendait pas à une annonce de cette ampleur pour le preshow, mais il est certain que Capcom a d’autres cartouches pour la soirée à commencer par un certain Resident Evil 9. Pragmata s’est de nouveau montré dans un trailer dévoilant de nouveaux environnements, dont une superbe plage baignée par un soleil couchant, ainsi que des séquences inédites dans la base lunaire. On y aperçoit notamment un affrontement contre un gigantesque boss robotique.

Pour rappel, Pragmata est un jeu d’action-aventure de science-fiction qui prend place sur la Lune, au sein d’une station de recherche plongée dans l’obscurité. On y incarne un duo atypique : Hugh, un astronaute endurci, et Diana, une jeune androïde dotée de capacités de piratage. Le gameplay repose sur une complémentarité entre combat et hacking. Hugh s’occupe de l’action directe, tandis que Diana manipule l’environnement, désactive les ennemis ou ouvre des passages.

Les informations majeures à retenir sont avant tout l’annonce d’une version Switch 2 pour le jeu, mais surtout sa date de sortie fixée au 24 avril prochain sur PS5, Xbox Series, PC (Steam) et la nouvelle console de Nintendo. Ayant déjà pu prendre le jeu en main à deux reprises, c’est un titre que l’on attend particulièrement, d’autant qu’il s’agit d’une toute nouvelle licence de la part de Capcom. Pourtant, certains restent encore dubitatifs sur la proposition, et à juste titre.

Capcom, lui, semble confiant étant donné qu’une démo jouable est d’ores et déjà disponible sur Steam, et arrivera plus tard sur consoles, même si la date précise n’a pas encore été communiquée.