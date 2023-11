Pour Mike Ybarra, Blizzard va enfin avoir plus de liberté chez Microsoft que chez Activision

Moins de soucis administratifs en vue ?

Interrogé par Bloomberg et The Verge à propos du futur de son entreprise, Mike Ybarra répond volontiers qu’il ne sait pas de quoi demain sera fait, mais qu’il a davantage confiance en Microsoft pour que ce dernier laisse plus d’autonomie à ses équipes. Des propos similaires à John Hight, general manager sur le MMO à succès, qui déclare :

« Ce qu’ils [Xbox] essayaient de faire c’était d’apprendre à nous connaître. Ils disaient « ‘nous ne sommes pas là pour vous dire quoi faire. Nous n’arrivons pas avec un plan. Comment pouvons-nous vous aider ? » C’était génial. »

Ybarra poursuit en indiquant que le désir d’indépendance de Blizzard est fort, et que les récents propos de Phil Spencer ont rassuré les équipes sur ce sujet. Il affirme que depuis qu’il est à son poste chez Blizzard, il a vu des décisions être considérablement ralenties à cause du long processus de validation chez Activision. Ce qui, pour lui, devrait changer avec Xbox :

« Aller voir Phil et dire « Hey, est-ce qu’on peut faire ça ? », je pense qu’il me regarderait et me dirait d’y aller en mode « Dirige ton studio ». Je pense que les validations seront plus rapides. »

Une confiance qui est compréhensible étant donné qu’avant d’arriver chez Blizzard, Mike Ybarra travaillait chez Xbox et connait donc bien son nouveau patron, Phil Spencer. L’avenir nous dira si Blizzard ressort gagnant de ce rachat, et s’il a vraiment davantage de liberté qu’auparavant. Peut-être pour faire revivre certaines licences comme Starcraft ? C’est possible, même si Ybarra déclare que rien n’est fait à ce sujet :

« J’ai besoin de quelqu’un qui a la vision et la passion qui accompagnent cette idée, et si c’est le cas je parierai sur cette équipe. »