World of Warcraft se la joue Marvel avec 3 nouvelles extensions, dont The War Within

La saga de l’Âme Monde, quand WoW se la joue Marvel

Comme à son habitude, Blizzard démarre sa BlizzCon avec sa traditionnelle cérémonie d’ouverture. Après avoir parlé d’Overwatch 2 et de la prochaine extension de Diablo IV, l’éditeur californien est revenu sur World of Warcraft, avec un segment ô combien important pour la communauté. Il faut dire qu’après un Dragonflight bien sympathique mais relativement classique, les abonnés avaient cruellement besoin d’être titillés pour l’avenir. Et ils ont probablement été servis.

Ce sont donc bel et bien trois extensions qui ont été annoncées pour World of Warcraft. Ce triptyque fait partie d’un plan plus large pour le MMORPG puisqu’elles seront regroupées sous un arc appelé WorldSoul Saga ou saga de l’Âme-Monde en français. Et pour nous annoncer ça, c’est le grand Chris Metzen, revenu il y a peu chez Blizzard, qui est monté sur scène avec d’éclatants applaudissements. Le créateur n’a pas hésité à comparer ça avec la licence Marvel en évoquant ce qu’il s’est passé avec le MCU et les différentes sagas que l’on a pu suivre sur le grand écran.

Les trois prochaines extensions de WoW s’appelleront donc :

The War Within

Midnight

The Last Titan

Seule la première a été présentée en vidéo, comme vous pourrez le lire plus bas, mais quelques mots ont été changés pour les deux suivantes. World of Warcraft Midnight nous promet un retour aux terres légendaires de Quel’Thalas, où il faudrait bannir les ombres pour toujours et protéger le puits du Soleil. Une épopée focalisée sur les Elfes de Sang ?

Quant à World of Warcraft: The Last Titan, Chris Metzen l’évoque comme un retour au vieux monde. Plus spécifiquement, il sous-entend le retour des titans en Azeroth. On n’en sait pas plus, mais c’est assurément des pistes qui vont défouler les passions chez les fans, avec des pans du lore qui n’ont pas encore été réellement exploités pour l’instant. Aucune date ni image complémentaire pour ces deux ultimes extensions.

The War Within, prochaine extension majeure de WoW

Mais revenons à quelque chose de plus concret : The War Within sera la prochaine extension de World of Warcraft. La première de la saga de l’Âme-Monde ainsi que la neuvième au compteur du MMO. La première cinématique nous montre Anduin et Thrall qui se rapprochent et échangent quelques mots, en terminant sur une apparition d’une gigantesque épée en arrière-plan. Le décor est posé, et Blizzard nous prouve une nouvelle fois son savoir-faire en matière de cinématique et de mise en scène.

Quelles nouveautés pour The War Within ?

Puis, histoire de ne pas nous laisser sur quelques notes d’intention pour le lore, Blizzard a lâché les premières informations sur cette extension. Holly Longdale, productrice exécutive, est arrivée sur scène avec comme fond, une bande-annonce de présentation des fonctionnalités majeures attendues sur cette future extension. A première vue, beaucoup de choses classiques, avec de nouvelles zones, de nouveaux donjons et raids et de nouvelles quêtes, pour ce nouveau scénario qui nous enverra dans le cœur d’Azeroth avec les terrestres et les nérubiens.

Nouvelles zones

Classico-classique d’une nouvelle extension de WoW : la nouvelle région. Cette fois-ci, direction les profondeurs d’Azeroth, avec les quatre nouvelles zones de Khaz Algar, foyer des Terrestres forgés par les Titans. On y retrouvera l’île de Dorn les côtes occidentales de Pandarie, les profondeurs Vibrantes, les paysages magnifiques de Sainte-Chute et Azj-Kahet, la nouvelle capitale.

Nouvelles fonctionnalités

Parmi les réelles nouveautés, on y retrouve une nouvelle fonctionnalité appelée Bataillons. Cela vous permet de partager certaines choses entre vos personnages, notamment les banques, les transmogrifications ou encore la réputation entre différents personnages. Une fonctionnalité inédite, qui a rapidement été saluée par la communauté.

Instances, arbres de talent…

Bien sûr, The War Within ne se contente pas de ça. En plus du niveau maximum monté à 80 et la nouvelle race alliée des Terrestres, on pourra découvrir les Arpents, de nouvelles instances présentées comme plus condensées, que l’on peut faire seul ou jusqu’à 4 personnes avec un PNJ à nos côtés. Un nouveau système d’arbres de talents héroïques va faire son apparition et les montures volantes se veulent plus attractives avec le vol dynamique, qui vous permettra de bouger différemment dans les airs.

Epic Edition The War Within

Bien sûr, Blizzard aime aussi l’argent : l’éditeur n’allait pas attendre trop longtemps pour ouvrir ses précommandes et dévoiler ses différentes éditions. Ainsi, on retrouve une Base Edition, une Heroic Edition et une Epic Edition.

Base Edition (49.99€)

L’extension The War Within

Dragonflight

Sésame niveau 70

500 Deniers

Heroic Edition (69.99€)

Contenu de la Base Edition

750 Deniers

Monture Chevaucheur de tempête algarien avec vol dynamique, des dizaines d’options de personnalisation et accès à des courses spéciales

Ensemble de transmogrification : Costume de chevaucheur de tempête

Epic Edition (89.99€)

Contenu de l’Heroic Edition

1000 Deniers

Accès à la bêta

3 jours d’accès anticipé au lancement

30 jours d’abonnement

Mascotte Bourrasque, le rejeton de la tempête

Jouet Griffon des tempêtes de bac à sable

Effet de pierre de foyer en terre de rôdeur des profondeurs

Quand sortira WoW The War Within ?

Si la date précise n’est pas encore connue, Blizzard nous donne rendez-vous pour l’année prochaine. Plus précisément, World of Warcraft : The War Within est attendu pour l’automne 2024. En tout cas, l’avenir sera bien rempli, sans oublier Cataclysm qui reviendra aussi prochainement.