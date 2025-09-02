Pour le président de Capcom, le prix de la PS5 est un frein pour les ventes sur la durée de Monster Hunter Wilds

La Switch 2 en solution de secours ?

Haruhiro Tsujimoto a accordé une interview à Nikkei dans lequel il revient avant tout sur le bon lancement de Monster Hunter Wilds, qui, derrière les polémiques, a affiché des ventes records pour Capcom. Mais ce premier sprint n’était que le début de l’aventure. L’éditeur japonais sait que la suite sera plus difficile et plus longue, avec des ventes qui commencent déjà à se tasser et qui déçoivent.

Sans jamais évoquer la qualité du jeu en lui-même, Haruhiro Tsujimoto pense surtout au fait de gagner de nouveaux clients grâce à des promotions autour de cet épisode, tout en évoquant le fait que la plateforme « principale » de Monster Hunter Wilds est la PS5, et celle-ci n’est pas donnée. Ce qui serait un frein pour les ventes du jeu :

« L’un des points clés dans ce cas est le prix. Monster Hunter: World, commercialisé depuis environ sept ans, est actuellement vendu 9,90 $. À titre de comparaison, Monster Hunter Wilds est vendu 70 $. Combien d’utilisateurs l’achèteront à ce prix ? De plus, la principale plateforme étant la PlayStation 5 , nous avons dû en tenir compte pour déterminer si nous pouvions atteindre un chiffre de vente initial de 10 millions d’unités. […] Cependant, nous avons également constaté que la « barrière d’entrée de la PS5 » est étonnamment élevée. La console coûte environ 80 000 yens japonais. Si l’on prend en compte le coût du jeu et celui d’un abonnement mensuel [PS Plus], cela représente environ 100 000 yens à l’achat. Ce montant est difficile à payer pour les jeunes générations. Cette situation ne se limite pas au Japon, elle est également présente à l’étranger. »

Pour faire face à ces défis, deux solutions. La première, des soldes, qui auront sans doute lieu durant la période de fin d’année. Et puis, sans qu’on lui demande, Haruhiro Tsujimoto évoque directement le cas de la Switch 2, qui est une console plus abordable que la PS5 (au Japon).

Un argument qui lui sert avant tout à montrer que le prix de la PS5 représente un défi pour attirer plus de monde sur le jeu, mais on ne pourra pas s’empêcher de penser que Capcom a aussi des plans pour la console de Nintendo :

« Notre prochain défi consiste à surmonter ces obstacles et à proposer Monster Hunter Wilds au plus grand nombre. Les soldes débuteront prochainement ; nous élaborons donc actuellement une stratégie pour tirer parti de ces opportunités et booster les ventes tout au long de l’année. La Nintendo Switch 2 est sortie en juin 2025 au prix de 49 980 yens (taxes comprises) et a rencontré un succès supérieur à nos attentes. Bien que les prix varient selon les pays, cela confirme la forte sensibilité des consommateurs aux coûts. »

Le jeu est actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Monster Hunter Wilds pour en savoir plus.