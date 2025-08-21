Capcom n’est pas satisfait des ventes post-lancement de Monster Hunter Wilds

Départ canon à dos de Seikret

Monster Hunter Wilds

a été lancé le 28 février dernier sur PC, PS5 et Xbox Series. Très attendu, le titre propose, comme à son habitude, de combattre de nombreux monstres pour récupérer du butin et fabriquer de nouvelles pièces d’équipement. Chaque créature possède ses propres comportements et pouvoirs uniques, rendant les combats absolument épiques. Affronter plusieurs fois le même monstre n’est pas un problème dans la progression classique, car il faut récupérer certains éléments en éliminant ou en piégeant la créature, mais aussi en ciblant des parties précises de son corps.

La différence majeure avec Monster Hunter Wilds réside dans son approche narrative et son monde « transparent », c’est-à-dire un environnement sans zones de séparation marquées. Capcom a même déclaré que les joueurs pouvaient considérer ce jeu comme un monde ouvert. Parallèlement, de nombreuses options d’accessibilité font de ce titre une porte d’entrée très agréable pour la franchise.

En un peu plus d’un mois, Monster Hunter Wilds s’était écoulé à 10 millions d’exemplaires, un démarrage exceptionnel. Cependant, ce succès initial ne semble pas se maintenir sur la durée. Les commentaires des joueurs ont progressivement révélé certaines lacunes et un manque de renouvellement, ce qui ne pousse pas à continuer l’aventure, du moins en attendant une extension similaire à Iceborne. Capcom a bien remarqué ce ralentissement et exprime sa déception concernant les ventes réalisées après la semaine de lancement.

Sur la durée, les ventes de Monster Hunter Wilds ne sont pas satisfaisantes

Récemment, lors de la présentation de son bilan financier, suivi d’une session de questions-réponses avec les actionnaires, Capcom a été interrogé sur les ventes numériques de Wilds, jugées modestes mais potentiellement compensées par d’autres titres comme Resident Evil et Devil May Cry. L’éditeur a répondu que les ventes de Monster Hunter Wilds au cours du premier trimestre fiscal étaient inférieures aux attentes.

Un autre actionnaire a demandé à Capcom de détailler la stratégie visant à augmenter les ventes du jeu et les éventuelles mesures de relance. La réponse a été claire : des promotions vont être mises en avant.

Dans l’ensemble, les ventes des titres du catalogue progressent de manière satisfaisante, conformément aux objectifs fixés pour l’exercice fiscal en cours. Pour Monster Hunter Wilds, Capcom compte stimuler les ventes grâce à des mises à jour gratuites et à des stratégies tarifaires, tout en continuant à se concentrer sur l’expansion des ventes des autres titres du catalogue.

On comprend donc que ce ne sont pas les ventes initiales de Monster Hunter Wilds qui posent problème, mais plutôt leur maintien sur le long terme. Cela reflète une tendance forte de l’industrie, qui consiste à créer une forme de rétention en ajoutant régulièrement du contenu pour conserver les joueurs. On attend donc de voir ce que Capcom prépare pour assurer la pérennité des ventes de son dernier Monster Hunter.