Pour la première fois, Battlefield a surpassé Call of Duty dans les ventes annuelles aux Etats-Unis l’an passé

Une tendance sans équivoque

Les résultats parlent d’eux-mêmes. En se hissant pour la première fois de son histoire à la première place des ventes physiques et digitales aux États-Unis, Battlefield 6 écrase Call of Duty: Black Ops 7 qui ne termine que cinquième des ventes annuelles, loin des résultats habituels pour la licence, d’ordinaire en tête des ventes sans aucun doute. Le reste du Top 5 est assuré par NBA 2K26, Borderlands 4 et Monster Hunter: Wilds. On se surprendra à ne pas constater la présence d’ARC Raiders, pourtant bien plus plébiscité du public en cette fin d’année.

2025 Top 20 Best-Selling Premium Games – U.S. (Dollar Sales, Physical and Digital from digital data sharing publishers, excludes add-on content) — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026-01-22T14:00:07.506Z

Un classement qui révèle la pire place pour la licence depuis près de deux décennies. Une performance extrêmement décevante pour le nouvel opus d’Activision (que nous vous expliquions dans notre test), qui ne parvient pas à fédérer son public cette fois, après un départ déjà décevant. Des résultats toutefois logiques quand on constate l’accueil réservé par les joueurs et joueuses, qui n’ont pas accroché à la campagne jugée « râtée », après un Black Ops 6 toutefois au top des performances en 2024 (avec un 8,5/10 dans nos colonnes) et qui se classe encore 10ᵉ des ventes de cette année. Preuve d’une sortie trop rapprochée ? Ou symptôme des sorties day one dans le Game Pass ?

Activision va donc devoir prendre note de ces performances pour tenter de redresser la barre lors de la sortie du prochain opus majeur de la licence. Pour rappel, Call of Duty: Black Ops 7 est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Game Pass (Ultimate et PC). Battlefield 6 est disponible quant à lui sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.