Pour la première fois, Battlefield a surpassé Call of Duty dans les ventes annuelles aux Etats-Unis l’an passé

Il y a des données qui ne font pas plaisir, du moins tout dépend du côté où l’on se place. Chaque année, l’organisme agrégateur Circana dévoile les ventes de jeux vidéo selon les plateformes, mais également au global sur une année. Les chiffres pour 2025 sont tombés récemment et révèlent un exploit jusqu’alors inédit : Battlefield 6 a détrôné Call of Duty: Black Ops 7 en 2025 aux États-Unis, et pas qu’un peu. Des chiffres rapportés par Mat Piscatella, directeur principal et conseiller en industrie du jeu vidéo chez Circana, sur le réseau social Bluesky.

battlefield 6 call of duty black ops 7 ventes 2025

Jaquette de Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one

Date de sortie : 14/11/2025

