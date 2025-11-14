Call of Duty Black Ops 7 : La campagne solo ne vous laisse pas mettre en pause et demande une connexion permanente

Encore un jeu qui va mal vieillir

Lorsque l’on pense à une campagne solo, l’idée d’une connexion permanente ne nous vient pas directement à l’esprit. C’est pourtant ce que ce Call of Duty Black Ops 7 propose, puisque vous serez forcés de rester connectés en ligne durant toute votre aventure, et ce même en jouant en solo. Cette campagne a certes été pensée pour être vécue en coopération afin de mieux en profiter, mais la présence d’une connexion obligatoire aura de quoi décevoir certains.

D’autant plus que cela s’accompagne d’autres problèmes. Selon les premiers retours (notamment rapportés par Eurogamer), aucun système de checkpoint n’est présent dans les niveaux, vous demandant ainsi de finir les missions d’une traite si vous ne voulez pas perdre votre progression dans chacune d’elles (mieux vaut donc avoir une connexion solide).

Rajoutez à cela l’absence de pause ainsi que le manque de compagnons contrôlés par l’IA, étant donné que cette campagne est tournée vers le jeu à plusieurs. Ce qui commence à faire beaucoup pour celles et ceux qui voulaient profiter de cette campagne dans leur coin, si possible sans besoin de connexion. Pensez maintenant à ce que cela implique lorsque les serveurs du jeu ne seront plus supportés d’ici plusieurs années…

Call of Duty: Black Ops 7 est disponible dès aujourd’hui sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.